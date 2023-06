Ana Obregón revoluciona la Feria del Libro de Madrid

Arropada por su representante y amiga, Susana Uribarri, así llegaba Ana Obregón a la Feria del Libro de Madrid. La presencia de la actriz y presentadora ha generado una importante expectación. Las largas colas de seguidores se habían formado a primera hora de la mañana, también destacaba la presencia de un gran número de medios de comunicación. La intérprete ha tenido tiempo de charlar con algunos lectores y fotografiarse amablemente con ellos.

Vídeo: Europa Press

Ana Obregón ha elegido para la ocasión un bonito vestido calado en color rosa que ha combinado con zapatos bicolor y bolso Chanel. Ha sido una jornada muy especial para ella, no en vano la publicación de este libro era uno de los sueños que su hijo, Aless Lequio, no pudo cumplir en vida. Así que no ha dudado en sacar su móvil para captar una instantánea del público congregado para que les firmase un ejemplar. En todo momento se ha mostrado cariñosa y cercana, recibiendo el calor de los lectores y charlando con ellos.

La condición de Ana Obregón para firmar ejemplares

Su presencia en la 'Feria del Libro' ha generado un gran revuelo. La condición de la actriz y presentadora era firmar a un total de 150 personas. Así se especificaba en la web de la organización. "Solo 150 tickets por orden de llegada". La firma arrancaba a las 12 del mediodía, pero los lectores habían hecho una larga cola horas antes.

La actriz y presentadora, que el pasado 31 de mayo regresó a nuestro país procedente de Miami, no ha parado en los últimos días. También ha tenido tiempo de presentar ante la prensa el libro, un acto que supuso su reaparición pública tras el nacimiento de su nieta, Ana Sandra, la hija póstuma de Aless Lequio. "Estoy emocionada, estoy alucinando. En cuarenta años no había visto tantas cámaras y quiero agradecerles este apoyo", comenzó diciendo.

Enseguida se pronunció sobre su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020 tras dos años de lucha contra el cáncer. "Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue. Hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo realizar. Uno de sus deseos era publicar este libro que estaba escribiendo".