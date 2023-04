Ana Obregón revela en el libro de su hijo, Aless Lequio, que se planteó el suicidio

Por fin ha llegado el gran día. Este miércoles 19 sale a la venta 'El chico de las musarañas', el libro de Ana Obregón y su hijo Aless. En él ha hecho realidad una de las últimas voluntades del joven: plasmas su experiencia sobre el papel. Sabíamos hasta ahora que él llegó a escribir un total de 20 páginas, y que el resto las ha narrado su madre de su puño y letra. Y con "lágrimas de sangre". Pero, ¿qué se puede leer exactamente? Ya lo sabemos. Cada línea recoge grandes dosis de dolor. Y de amor también. El relato resulta a veces estremecedor. "Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", revela la actriz y presentadora. Por primera vez cuenta que se le pasó por la cabeza quitarse la vida tras la muerte de su hijo.

"Quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias", confiesa Ana Obregón

Ana no se deja un detalle. Lo dice todo, tal y como lo vivió. Así, rememora el profundo pesar que le provocó el fallecimiento de Aless. No tenía ganas de vivir. Cuando se le pasó por la cabeza quitarse la vida, la voz de Alessandro Lequio la hizo reaccionar. "Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?", le dijo. Ana recuerda este instante en el que estuvo al límite "Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas. Juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias que puedas vivir. Es una cobardía".

En el libro, la bióloga habla también del que se ha convertido en tema de actualidad dentro y fuera de España: su polémica maternidad. El porqué de su decisión de traer al mundo a la pequeña Ana Sandra a sus 68 años se debe, tal y como recoge en su obra, ya que fue una de los últimos deseos de su hijo. Así fue cómo les expresó a sus padres su deseo de tener descendencia: "Mamá, papá... Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer... Por favor".

La actriz recuerda los primeros síntomas de Aless con su enfermedad

Ana revela que ha mantenido silencio todo este tiempo porque fue el acuerdo al que llegaron con Aless. "Durante tres años he guardado en secreto tu testamente, ese pacto que hicimos en el hospital que solamente sabíamos tu padre, tus tías y yo. He luchado sola en silencio para conseguir lo imposible y esa ilusión me ha perdonado la vida cada día de mis tres años de duelo por ti. Te prometí que te salvaría y no pude cumplirlo. Te juré en el hospital que cumpliría tu última voluntad, y ese milagro se ha hecho realidad".

También repasa cómo vivió los primeros síntomas de la enfermedad de su hijo. Fue el 28 de marzo de 2018 cuando empezó a sentirse mal. Ese día, ella iba de camino al rodaje de Paquita Salas, la serie de Los Javis. "Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias", le dijo su hijo durante una llamada telefónica.