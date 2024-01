Ana Obregón responde a Lequio: "Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro"

Ana Obregón no puede más. Tras salir a la luz las supuestas irregularidades económicas que giran en torno a la Fundación Aless Lequio, la protagonista de ‘Ana y los 7’ ha tomado la palabra para mencionar el último comunicado de la organización y también responder a las declaraciones de Alessandro Lequio.

En plena emisión de ‘Y ahora Sonsoles’, Ana Obregón ha irrumpido telefónicamente para demostrar su versión. La actriz ha asegurado haber pasado unos días verdaderamente malos al leer las informaciones que se estaban vertiendo sobre su figura y la de la fundación. Unos datos que, en un primer momento y según confirmó Pepe del Real, llegó a creer que había filtrado Alessandro Lequio.

Aunque el colaborador de ‘Vamos a ver’, ha repetido en reiteradas ocasiones la cuantiosa cantidad económica que ha aportado a la Fundación Aless Lequio, Ana ha ido más allá: “Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro”. Unas contundentes palabras con las que la intérprete deja entrever que en ningún momento recibió ayuda monetaria ni de su ex ni de terceras personas para salir adelante junto al joven.

Las declaraciones de Obregón sobre Alessandro Lequio no han quedado ahí, y también le ha lanzado un dardo encubierto a la hora de aclarar que “jamás ningún hombre la ayudó a nada”. Su testimonio rompe por completo el que daba el conde en el programa de las mañanas de Telecinco donde, pese a intentar mantenerse al margen de los asuntos relacionados con su ex, dejaba claras sus aportaciones para la fundación que lleva el nombre de su hijo.

Ana Obregón destapa sus nuevos planes económicos

Como no podía ser de otra manera, la presentadora también ha hecho referencia al último comunicado de la Fundación Aless Lequio. La organización ha defendido en todo momento la figura de Ana al considerar que se han dado “noticias e informaciones erróneas y carentes de toda veracidad” sobre “las cuentas que reflejan con lealtad la realidad económica de la misma”: “Cumplen escrupulosamente las exigencias legales de transparencia y depósito público. Ante el daño a las reputaciones, apelamos a la profesionalidad de los medios para que se abstengan de dar pábulo a informaciones no contrastadas. Todo ello, con reserva de cuantas acciones legales, civiles y penales correspondan tanto por las manifestaciones ya vertidas como por las que puedan continuar produciéndose”, ha sentenciado.

Esta situación ha entristecido enormemente a Obregón, ya que su único objetivo era el de honrar a su hijo ‘post mortem’: “Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso”, ha admitido, para después contar que en 2020 utilizó el dinero de una de sus exclusivas para crearla: “Me costó muchísimo porque no podía parar de llorar, pero lo hice pensando en la fundación”.

Pese a haber tenido que afrontar también la muerte de sus padres, Ana no tiró la toalla y siguió trabajando para sacar adelante la Fundación Aless Lequio, a la que hizo una donación de 30 mil euros en 2021: “Todo lo que he prometido lo he hecho (…) Solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita”, ha aseverado.

Aún así, no hay duda de que la vida de la actriz ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. La llegada al mundo de Ana Sandra ha hecho que la intérprete tenga que recolocar sus prioridades, entre las que está, por encima de todo, el bienestar de la pequeña. Es por ello que, aunque en un primer momento todo apuntaba a que iba a ingresar el dinero de todas sus exclusivas a la fundación, ahora tiene otros planes: “No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita”, ha indicado.

Ana no quiere que a su nieta le falte nada, motivo por el que la mayor parte del dinero que recaude, a partir de ahora, irá destinado a su cuidado y a asegurar su futuro según vayan pasando los años. Pese a eso, seguirá también plenamente centrada en la labor de la Fundación Aless Lequio y en situar el legado de su hijo en lo más alto, aunque a veces no sea tarea fácil.