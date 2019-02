Ana Obregón responde a su supuesto incidente “bochornoso”

Este fin de semana, Ana Obregón se ha convertido en una de las protagonistas del programa ‘Socialité’, y no precisamente por algo bueno. La presentadora, María Patiño mostraba un vídeo en el que se podía ver cómo a la actriz le pitaban las alarmas de una tienda de ropa en la que había estado haciendo unas compras.

Un simple descuido de la dependienta, que se olvidó de desactivar las prendas, por el que Obregón ha tenido que dar explicaciones en su cuenta de Instagram para dejar claro qué fue lo que realmente sucedió. Junto a un vídeo en el que se puede escuchar la conversación que mantiene con la dependienta, que no tiene problema en entonar el ‘mea culpa’, la madre de Álex Lequio explica que todo ocurrió el pasado lunes 28 de enero después de “estar siete horas en el hospital con mi hijo”. Fu entonces cuando decidió salir a “pasear sola por Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda”.

“Cómo le puede pasar a cualquiera, la dependienta, que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mí en particular la situación me hizo mucha gracia”, reconoce. El problema llegó cuando poco después recibió “una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta. Esta conversación que vais a escuchar se la mandé al director del programa que, haciendo caso omiso de la verdad, insinúa una situación bochornosa en su emisión el sábado para ganar audiencia. Varias revistas y periódicos se han hecho eco confirmando una situación escandalosa, bochornosa y lo que es peor, ¡que me lo había llevado sin pagar! En estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida, no voy a consentir esa falta de respeto y de humanidad. ¡Gracias Instagram! ¡Aquí os dejo la verdad!”, finaliza la bióloga.

