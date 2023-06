Ana Obregón recuerda a su madre en su cumpleaños: "Ojalá hubieras conocido a tu bisnieta"

El 2021 fue un año especialmente duro para Ana Obregón. La actriz afrontaba el primer aniversario de la muerte de su hijo Aless Lequio cuando tuvo que despedirse de uno de sus grandes pilares. Ana María Obregón, su madre, falleció en mayo, tan solo unas semanas después de haber regresado a casa tras sufrir un ictus y quedar hospitalizada. Este miércoles 7 de junio cumpliría años y, por ello, la presentadora le ha dedicado un emotivo mensaje de felicitación recordando todo lo que significó para ella como madre.

"Sé que estás celebrándolo con papá, el amor de tu vida y con tu adorado nieto Aless", comenzó el mensaje que acompañan a numerosas fotos familiares. La unión que sentía con ella es lo que, seguramente, más echa de menos. "Quiero que sepas que al otro lado del sutil velo que separa el cielo de la tierra está tu hija, que te quiere infinitamente, y tu bisnieta Anita, que ojalá hubieras conocido", se lamenta porque nieta y bisabuela no hayan podido conocerse. Cada vez que ve los ojos de la pequeña Ana, por su parecido, se acuerda de ella. Algo que también le pasaba cuando miraba a los ojos a su hijo: "Tiene la misma mirada dulce tuya y de Aless".

Tiene tanto que agradecerle, por cómo cuido siempre de ella, que le faltan las palabras que dedicarle. "Jamás olvido, ni olvidaré, todo el amor que me has dado como madre, que es lo que intenté con mi hijo y ahora con mi nieta", asume ante su ausencia. Lo que siente Ana Obregón por su madre será siempre, un "amor eterno": "Te amo infinitamente". Esta publicación se llenaba de mensajes de apoyo y recuerdo a la que consideraron una gran mujer. "Felicidades a esa mami que nos dejó y que nos verá desde el cielo. Cómo la quería yo también, qué joya de mujer", le dedicó su representante y gran amiga Susana Uribarri en su memoria.

El recuerdo de Ana Obregón para su madre el mismo día que presenta 'El chico de las musarañas'

Este miércoles quedará en la memoria de Ana Obregón como uno de los más especiales. El destino ha querido que el que sería el cumpleaños de su madre coincida con la presentación ante los medios de 'El chico de las musarañas'. Este libro lo comenzó su hijo Aless mientras atravesaba un tratamiento de quimioterapia y que, tras su muerte, ella ha decidido continuar y publicar. Esta comparecencia era el primer evento que tenía de manera oficial en España tras su regreso acompañada de su nieta Ana. Han sido varios los meses que ha permanecido en Miami desde el nacimiento de la pequeña, a finales de marzo de este mismo año, y hace tan solo unos días que regresó al territorio español.

"Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue. Hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo realizar. Uno de sus deseos era publicar un libro que estaba escribiendo", confesó nada más subirse al escenario ante las cámaras en el hotel Westin Palace de Madrid. Ana Obregón se ha visto abrumada por todo su recibimiento. Era consciente de todos los titulares que ha protagonizado después de conocerse la llegada de su nieta pero ver allí a tantos medios la superó: "Estoy emocionada... estoy alucinando. En cuarenta años no había visto tantas cámaras y quiero agradecerles este apoyo".