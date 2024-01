Ana Obregón reaparece tras su polémica con Alessandro Lequio

Ana Obregón está de celebración. No hay duda de que la protagonista de ‘Ana y los 7’ fue uno de los personajes más sonados del 2023 tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra. La noticia dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y fueron muchas las personas que se posicionaron tanto a favor como en contra, lo que hizo que la popularidad de la protagonista subiera como la espuma. Tanto es así, que ahora la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, ha anunciado que la actriz será la encargada de dar el pregón de las fiestas patronales de la Virgen de la Paz del municipio madrileño.

Será el próximo domingo, 21 de enero, cuando Ana Obregón se subirá al balcón del Centro Cívico del Distrito Centro para dar pistoletazo de salida a unos festejos que se celebrarán hasta el 2 de febrero. Una buena nueva que ha llenado de felicidad a la presentadora, que no ha dudado en posar en un vídeo de presentación de la programación de las fiestas en el que ha expresado su felicidad por ser la elegida.

Como no podía ser de otra manera, y teniendo la repercusión actual de todos y cada uno de sus movimientos, la alcaldesa de Alcobendas ha visto en Ana la mejor opción para dar el pregón. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que la madrileña es vecina del municipio y, tal y como ella misma ha asegurado, tiene un vínculo especial con este. Esto hace que tenga aún más ganas si cabe de pronunciar unas palabras dedicadas a todos sus ciudadanos, aunque por ahora se desconoce si hará alusión a su hijo, a su nieta o incluso a Alessandro Lequio.

Se espera que el domingo, en torno a las 19:00 horas, la plaza mencionada se llene de gente dispuesta a ver a Obregón emocionarse. Una vez termine su discurso, DJ Pulpo cogerá su testigo para amenizar la velada a golpe de música, mientras todos los vecinos podrán degustar gratis chocolate con churros. Además, la Casa de Andalucía de Alcobendas organiza una degustación de ‘pescaíto’ andaluz y vino’. En definitiva, promete ser una jornada repleta de emociones no solo para Ana, sino también para todos los asistentes a su pregón.

El nuevo proyecto de Ana Obregón en su peor momento con su ex

Este fichaje por parte del ayuntamiento de Alcobendas tiene lugar en plena guerra de la presentadora con Alessandro Lequio. Hace apenas unas semanas salían a relucir una serie de datos que indicaban que a la Fundación Aless Lequio no habían llegado en 2023 fondos procedentes de Ana Obregón. Una información que indicaba que la actriz no había donado todavía ni las ganancias de sus exclusivas ni del libro ‘El chico de las musarañas’, pese a haber admitido en diversas ocasiones que lo haría. Por su parte, Ana llegó a creer que había sido su ex quien había filtrado todo.

Dada la repercusión que generó el asunto, el colaborador de ‘Vamos a ver’ llegó a creer que se estaba “ensuciando el legado de su hijo” por todo lo acontecido: “Los únicos que tienen acceso a las cuentas son el tesorero y Ana (…) Lo que más me duele es que se esté ensuciando la memoria de mi hijo y la única responsable de esto es Ana Obregón (…) Esta no es una historia de la fundación, esta es una historia de Ana Obregón. Ella adquirió el compromiso, que no obligación, de donar sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio. A mí lo que me molesta y duele es que se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado y con unas cuentas muy claras. Las cuentas de la fundación están clarísimas, pero las de Ana solo ella sabe cómo están”, exponía con rotundidad.

Aunque días más tarde el conde Lequio intentaba dar un paso atrás y salir en defensa de la que fuera su compañera de vida, lo cierto es que ya había quedado claro que la distancia entre ellos cada vez es mayor. Así aparecía reflejado en revista SEMANA y también lo habían dejado entrever los dos protagonistas al lanzarse dardos mutuos con un único punto en común: la pequeña Ana Sandra. Y es que, pese a ser la hija de Aless Lequio, este ha preferido mantenerse en un segundo plano y aún no ha dado el paso de conocerla.