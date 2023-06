Por fin ha llegado el día. Este miércoles 7 de junio, Ana Obregón ha presentado oficialmente "El chico de las musarañas". Lo ha hecho en el hotel Westin Palace de Madrid, ante la atenta mirada de más de 100 profesionales acreditados de los medios de comunicación. Allí ha hablado del libro basado en el que narra la enfermedad de su hijo. Una obra con la que rinde un homenaje a Aless Lequio, que es el padre póstumo (y biológico), de la recién nacida. "Estoy emocionada... estoy alucinando. En cuarenta años no había visto tantas cámaras y quiero agradecerles este apoyo", arrancó diciendo en su primera toma de contacto con la prensa. Emocionada y sin poder reprimir las lágrimas, la actriz ha contado cómo su vástago gestó el libro. "Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue. Hacer con amor todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo realizar. Uno de sus deseos era publicar un libro que estaba escribiendo". Un libro que Aless quiso publicar para ayudar a las personas que, al igual que él, se enfrentaban al cáncer", ha destacado.

Vídeo: Europa Press

“Él estaba haciéndose un tratamiento muy agresivo de quimio y por las noches le escuchaba teclear. Una noche le pregunté y me confesó que estaba escribiendo un libro para donar todos los beneficios a una fundación del cáncer. Mi hijo no pudo finalizar el libro por culpa de esto maldito cáncer. Yo sabía que el texto estaba en su ordenador, le pedí a un amigo para descubrir la contraseña de su ordenador y por arte de magia descubrí sus textos”, ha explicado Ana para explicar el proceso vivido hasta llegar a esta presentación.

Dos años después de la muerte de Aless, el 13 de mayo de 2020, Ana pudo entrar en el ordenador de su hijo para poder leer el libro. Así comprobó "el talento que tenía tan increíble para escribir". Esto la animó a hacer realidad su sueño de plasmar sobre el papel su experiencia. "Mi hijo no pudo finalizar el libro por culpa de esto maldito cáncer. Yo sabía que el texto estaba en su ordenador, le pedí a un amigo para descubrir la contraseña de su ordenador y por arte de magia descubrí sus textos”, ha recordado. "Han sido nueve meses encerrada en esta obra, una obra escrita por una madre con el corazón mutilado, escrito con tinta roja de sangre. Yo quería que se publicara lo que escribió mi hijo... Esto es un homenaje a la vida. Y un homenaje a la muerte".

"La vida no esta garantizada para nadie. Inspira porque es una lección de vida. He conocido dos mundos. El mundo de las plantas de oncología, donde están los enfermos terminales, que luchan por vivir", proseguía. "Y he vivido otro mundo, el mundo de las quejas, cuando criticamos y juzgamos... Al final lo único que te llevas es el tiempo que dedicas con amor a las personas que quieres". Gracias a este libro, Ana ha tenido "un rayo de luz" para continuar adelante.

Cabe destacar que la editorial Harper Collins ha comunicado antes de la rueda de prensa que solamente se admitirán preguntas relacionadas con la novela, pero Ana no se ha resistido a responder a algunas preguntas sobre el proceso de gestación de su nieta, Ana Sandra, nacida el pasado mes de marzo en Miami. Este es su primer acto público 'oficial' tras su regreso a España. Su próximo encuentro con sus seguidores se producirá dentro de unos días, el domingo 11 de junio, en el Espacio Rosaleda de la Feria del Libro madrileña. Allí firmará ejemplares de "El chico de las musarañas".