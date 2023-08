Ana Obregón presume de Anita con una nueva sesión de fotos

Ana Obregón sigue demostrando lo feliz que está desde que se convirtió en madre-abuela de Anita. La actriz vuelve a presumir de la pequeña y del amor tan profundo que la profesa. Es, como ella misma confiesa, el nexo indestructible con su desaparecido Aless Lequio, al que no olvida. "Yo me llevaré infinitos momentos maravillosos contigo y con tu hija", confiesa en su nueva publicación en redes sociales. Junto a sus emotivas palabras, una sesión inéditas de fotos de la niña en la que se puede comprobar lo muchísimo que está creciendo y lo monísima que es.

El primer verano de Ana Obregón con su pequeña

A tenor del álbum que ha compartido, la bióloga de carrera continua en su refugio mallorquín disfrutando de sus vacaciones. Días de relax alejada del foco mediático de Madrid que, inevitablemente, combina con la preparación de múltiples biberones, cambios de pañales y, suponemos, alguna que otra noche en vela. El tiempo pasa y Anita está cada vez más grande. Y, como ya es tradición, Ana Obregón se dedica a mantener a sus seguidores (algo más de 1,2 millones solo en Instagram) al tanto de su crecimiento a marchas forzadas.

La también presentadora no se cansa de celebrar su día a día junto a Anita. Pero, como ya es habitual en ella, siempre tiene palabras de recuerdo y mucha nostalgia para su hijo Aless, como no podía ser de otra forma. "La vida es difícil y dura, pero con los bellos momentos he aprendido que aunque las lágrimas rojas ensuciaron mi rostro terminaron limpiando mi corazón. Como tú decías Aless: 'COLECCIONA MOMENTOS , NO COLECCIONES COSAS PORQUE AL FINAL ES LO ÚNICO QUE TE LLEVAS'", le escribe junto a las fotos de ambas juntos.

Una nueva vida al margen de las críticas

La pequeña llegaba al mundo el pasado 20 de marzo en Miami, a través de gestación subrogada. Una decisión de Ana que pilló a todos por sorpresa. Sin embargo, y a pesar de la controversia que generó, la actriz siempre se ha reafirmado en su decisión. De hecho, es norman que utilice la plataforma que suponen las redes sociales para mandar mensajes muy directos contra los que la critican por convertirse en madre a los 68 años.

Tiene claro, como confesó hace tiempo, que cuando Anita sea mayor, le contará todo acerca de su padre y sobre cómo vino al mundo. Para ella, su hijo es un verdadero héroe que enfrentó su enfermedad de frente hasta el final de sus días. El 19 de abril de 2023 hizo realidad uno de los deseos que le había prometido a su hijo tras su muerte: la publicar el libro que el joven empezó, 'El chico de las musarañas', que está siendo un éxito en ventas.

1 de 5 Anita, que nació en Miami, ya tiene cinco meses 2 de 5 Ana se convirtió en madre a los 68 años 3 de 5 Renovada gracias a su hija-nieta 4 de 5 A juego con la niña 5 de 5 Un verano muy especial y de regreso a Mallorca