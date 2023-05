Ana Obregón pidió a Alessandro Lequio ser el padre legal de su hija

Ana Obregón hizo una petición a Alessandro Lequio que fue inmediatamente rechazada por el italiano. Antes de que la pequeña Ana Sandra naciera, pidió a Alessandro que asumiera en términos legales la paternidad del bebé, pero él desechó la idea cuando le fue planteada. Aunque él sabe que el semen utilizado es el de su hijo Aless, no quiere figurar como padre de la pequeña en ningún documento. El colaborador de televisión se ha negado a firmar ningún papel en el que eso constara, una decisión que tuvo clara desde el principio y que no cambió en ningún momento, a pesar de las insistencias.

Aunque la intención de Ana Obregón era que su hija legal y nieta genética tuviera el apellido de Lequio, no será posible. Este no habría sido el único objetivo de Ana Obregón, pues también sabía que sería más fácil adoptar si lo hacía en pareja. Sin embargo, la negativa de Alessandro Lequio era tajante: no daría ese paso al frente. Según destaca 'Informalia', Ana pidió a Alessandro que apareciera como padre legal del bebé.

Cabe señalar que la única forma con la que Ana Obregón ha logrado que Ana Sandra lleve el apellido de su padre es como nombre tercer nombre y no como apellido. De hecho, "Obregón", sería el primero con el que figuraría. Aunque no ha quedado del todo satisfecha con ello, solo le queda resignarse y aceptar que no todo haya salido como ella esperaba. A pesar de que ambos han negado que haya existido mal rollo entre ellos, lo cierto es que la tensión se ha mascado en la relación de amistad de Alessandro y Ana a lo largo de los últimos meses.

Alessandro Lequio ha optado por guardar silencio sobre la decisión de su hijo Aless de ser padre

Fue hace tan solo unas semanas cuando Alessandro fue preguntado en 'Sálvame' acerca de la ilusión que le podía hacer conocer al bebé. Sus palabras dejaron ver que ahora no se lo plantea, declaraciones que, a buen seguro, habrán llegado a oídos de Ana Obregón y que no habrán sido de su agrado. "¿Te apetece conocer a esta niña?", le preguntó Cristina Tárrega, a lo que él respondió con una frase que no dejó indiferente a nadie: "Me gustan los míos". Esta frase podría descartar la opción de un primer acercamiento con Ana Sandra.

Alessandro públicamente ha optado por guardar silencio sobre la decisión de su hijo de ser padre de manera póstuma. Solo se ha limitado a hacer pequeñas puntualizaciones, a diferencia de Ana Obregón que, además de conceder varias entrevistas, ha compartido la batalla contra el cáncer de su hijo en un libro que ha copado titulares. Pero no es la única decisión de la intérprete que ha llamado la atención de todos, también el hecho de que haya contratado un guardaespaldas para proteger a su hija. Una noticia que te hemos dado en exclusiva en SEMANA y cuyo número todavía está a la venta en los kioscos.