La nostálgica despedida de Ana Obregón a María Jiménez

Ana Obregón está inmersa en su faceta de madre-abuela. Solo hace falta pasarse por su Instagram para darse cuenta que su prioridad en estos momentos es la pequeña Anita. La niña está creciendo a pasos agigantados y a Ana se le cae la baba con ella. Sin embargo, la actriz ha hecho un alto en el camino para acordarse de la gran María Jiménez. La artista, quien fallecía este 7 de septiembre a los 73 años, está recibiendo todos los honores de su público y sus compañeros de profesión. Los que no se han acercado a darle su última despedida al Ayuntamiento de Sevilla, donde se ha instalado la capilla ardiente, han echado mano de las redes para acordarse de ella. La madre de Aless Lequio ha tirado de hemeroteca y ha compartido un nostálgico recuerdo con María en el que también aparece una jovencísima Norma Duval.

Ana Obregón se pone nostálgica para darle el último adiós a María Jiménez

En la imagen que ha compartido la también bióloga en su Instagram, donde acumula algo más de 1,2 millones de seguidores, es, sin duda, una oda a una de las mejores versiones de María Jiménez. Es una vuelta al pasado con todas las de la ley. En ella, aparece la propia Ana, con un imponente vestido de gala amarillo, junto a una siempre irreverente María, de negro y sombrero cowboy con estampado animal print.

Pero ahí no queda la cosa. Cierra la maravillosa estampa una bellísima Norma Duval, que escolta a la cantante fallecida por su flanco izquierdo. Las tres mujeres aparecen muy cómodas y, aparentemente, unidas y rebosando complicidad. De las tres, llama la atención que María es la única sentada, mientras que Ana Obregón y Norma posan de pie. La madre "adoptiva" de Anita se despide de ella con un "Hasta siempre, María", que acompaña con el icono de un corazón roto.

Multitud de reconocimientos, algunos, demasiado tarde

María Jiménez no ha podido superar la última batalla contra el cáncer de pulmón que padecía. Ha muerto demasiado pronto y de forma inesperada, como relataba su hermana Isabel Jiménez. "Es una gran pérdida. Para mí es mi hermana, mi hermana, y ella ha luchado mucho en esta vida. Yo pensé que iba a seguir luchando, pero no ha sido así. Lo veníamos venir, pero no se esperaba tan rápido. Venía a una revisión y ahí se la ha comido la enfermedad" confesaba quien ha sido la sombra de la artista durante buena parte de su vida y, especialmente, en sus últimos años.

Isabel ha trasladado su agradecimiento por el cariño recibido, pero también se ha mostrado muy crítica por los reconocimientos oficiales que se le están dedicando a su hermana. A su entender, deberían haberse producido en vida. La gran pena que tiene la familia y con la que se fue María es la de no haber recibido la medalla de Andalucía. "Se se ha ido sin la medalla. Dicen que va a ser póstuma, pero ya veremos...", sentenciaba.

1 de 3 Adiós a una de las artistas más icónicas de nuestro país 2 de 3 Ana Obregón en una de sus últimas fotos difundidas con Anita 3 de 3 La madre-abuela de Anita no puede estar más feliz