Ana Obregón no presentará el libro de su hijo, Aless Lequio

Desde que Ana Obregón anunciase que ya está a punto de sacar 'El chico de las musarañas', el libro basado en la biografía de su hijo, Álex Lequio, toda España espera y desea su inminente llegada a España. En los últimos días, mucho se ha comentado la posibilidad de que la actriz tome un vuelo rumbo a nuestro país para presentar su primer trabajo editorial. ¿Tiene previsto venir a Madrid para el debut de la obra? Es la cuestión que está en boca de todos. Lo cierto es que no piensa hacerlo. El lanzamiento del libro, en el que cuenta la dura batalla de Aless contra el cáncer, tendrá lugar el próximo 19 de abril. Pero, según ha podido confirmar SEMANA, no habrá acto 'oficial' ni convocatoria de prensa alguna para mostrar públicamente su trabajo. "No se harán envíos gratuitos a medios. Se os enviará únicamente una nota de prensa el mismo 19, pero ese día no se presentará", nos indican desde la editorial. De momento toca esperar a que el esperado acto se produzca. Se prevé que este sea dentro de poco tiempo, pero aún no hay fechas cerradas. "En unas semanas os avisaremos mediante nota de prensa del día/hora de presentación a los medios del libro en Madrid", nos dicen.

"Ahora todos descubrirán tu talento como escritor", dice Ana Obregón en una carta abierta a su hijo Aless

Son muchas las expectativas que se han creado en torno al lanzamiento de esta obra. Su temática cobra más fuerza que nunca desde que Ana desvelara que su hija Ana, nacida el pasado 20 de marzo en Miami, es también su nieta. Ella misma ha detallado que se utilizó el esperma congelado de su hijo para dar la bienvenida al mundo a su pequeña. Ante tal bombazo, miles de personas anhelan poder leer el testimonio del joven, que perdió la vida con apenas 27 años el 13 de mayo de 2020. Tan solo quedan nueve días para que, por fin, podamos conocer en detalle lo que cuenta el libro, cuyo contenido está embargado hasta el mismo día que salga a la venta. La propia Ana ha expresado en las redes sociales su emoción por poder compartir este libro con todo el mundo. "¡Qué emoción Aless! 'El chico de las musarañas' continúa número 1 en preventas en Amazon", ha destacado la presentadora.

"Ahora todos descubrirán tu talento como escritor. Tu valentía y coraje y entenderán el largo camino de una madre a través del infierno luchando por salvar la vida de su hijo con esperanza hasta que por fin llegó la luz", ha explicado Ana. "Esta obra es un canto al amor y a la vida que he escrito durante nueve meses con lágrimas rojas. Todo mi trabajo irá destinado a salvar vidas, a la investigación del cáncer a través de tu fundación, la Fundación Aless Lequio. Gracias a todos los que ya lo habéis comprado. Gracias por vuestra solidaridad y por aportar vuestro granito de arena a la investigación el cáncer".

Tal y como están las cosas, Ana Obregón quiere permanecer en Miami, donde está afincada con su pequeña en un lujoso penthouse por el que paga 9.000 euros de alquiler. En SEMANA te mostramos en exclusiva las imágenes de su precioso apartamento con vistas al mar, situado en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. En él, la actriz, presentadora y bióloga pasa sus días volcada en el cuidado de su hija pequeña. Según han revelado a esta revista personas de su círculo íntimo, no tiene previsto regresar a España hasta el próximo mes de junio. El día 16 de junio será cuando abandone el lujoso piso ubicado en South Beach en el que se encuentra y en el que reside temporalmente desde el pasado mes de marzo.