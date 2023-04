Ana Obregón no descarta volver a ser madre: "Poco a poco"

Ana Obregón continúa sigue dando de qué hablar después de su nueva maternidad, una noticia que reveló en exclusiva SEMANA. La actriz, que acaba de publicar el libro que ha escrito junto a su hijo, Álex Lequio, permanece en Miami con la pequeña Ana Sandra, su nieta. A la espera de que ambas viajen a España, la presentadora ha sido la gran protagonista del especial que ha emitido Telecinco entorno a sus últimos movimientos. A este respecto, la que fuera protagonista de 'Ana y los 7' ha hablado con el programa y ha revelado que está más feliz que nunca. Además, no ha querido desmentir si está esperando otro nieto.

Aunque ha sido muy escueta en sus respuestas, Ana Obregón no se ha quedado callada ante las preguntas de la reportera de 'Ana', el programa especial de Telecinco. "¿Habrá un hermanito para Anita?", le preguntan a la actriz, quien no duda en responder con la mayor naturalidad del mundo. "Vamos a ver, poco a poco, poco a poco", se le escucha decir. Se le ve feliz y más aún después de haber recibido la visita de su íntima amiga y representante, Susana Uribarri. En la pieza emitida, se ve a la presentadora paseando con un colorido vestido y asegurando que estaban tomando un descanso después de haber estado todo el día junto a la bebé. "Me he quitado el luto, que la gente se dé cuenta... aunque mi dolor sigue por la muerte de mi hijo", afirma con una sonrisa de oreja a oreja. De la misma forma, también quería explicar cómo llama a la recién nacida: "Legalmente es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless. Así que no sé cómo me llamará. Bella como llamaba mi hijo a su abuela".

En otra pieza emitida, Ana Obregón aparece paseando a Ana Sandra con el carrito por las calles aledañas al apartamento en el que está alojada en Miami. "¿A la pequeña se le puede llamar Ana Sandra Lequio como nombre?", le preguntaba la reportera. "Como quieras", contestaba la protagonista de la historia. Sin embargo, agobiada por la situación, la presentadora daba la vuelta para volver al apartamento mientras que dejaba claro que tenía muy buena relación con Alessandro Lequio, con quien quedará para presentarle al bebé, y con Carolina Monje, la que fuera pareja de Aless Lequio.

Ana Obregón insiste en que compren el libro de su hijo

Ana Obregón se ha limitado a decirle a la reportera que si alguien quiere conocer su historia debe leer 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir Aless Lequio y terminó ella misma."A palabras necias, oídos sordos, y al final siempre triunfa el amor y ésta cosita tiene derecho a vivir, ¿vale?", afirma. De la misma forma, revela que algún día viajará a España pues ya le han solucionado los temas del pasaporte en el consulado. Eso sí, no será una vuelta inminente: "Aún falta. Ahora mismo, poquita gana de volver tengo".