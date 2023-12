Ana Obregón hace un llamamiento a Alessandro Lequio en su felicitación navideña con Ana Sandra

Después de los fuertes golpes que le ha dado la vida, Ana Obregón celebra esta Navidad de una forma muy especial gracias a que es la primera junto a Ana Sandra. Un momento mágico que no ha querido pasar por alto y con el que ha aprovechado para felicitar a todos estas fechas tan señaladas. Lo ha hecho con unas tiernas imágenes en las que aparece junto a la pequeña delante de un árbol lleno de bolas. En su dedicación, la actriz ha querido hacer un llamamiento a Alessandro Lequio.

A primera hora de la mañana de esta Nochebuena, Alessandro Lequio felicitaba las fiestas con un vídeo inédito de su hijo, Álex Lequio. Un recuerdo muy emotivo que ha conmovido a todos. Ante esto, Ana Obregón ha respondido de una forma velada y lo ha hecho posando con Ana Sandra delante del árbol de Navidad. Unas simpáticas imágenes a las que ha acompañado con un profundo texto que guarda un mensaje oculto para el colaborador de televisión. "Anita y yo os deseamos feliz Nochebuena. Una noche para unir a los seres queridos, para llorar a los que nos dejaron y para reflexionar y decir 'te quiero' sin parar a los que están con nosotros... y a los que no están", indica. Un claro mensaje a su expareja, quien aún no conoce a la pequeña.

Por otro lado, la actriz también ha querido acordarse de los seres queridos que no están con ella en este día tan señalado en el calendario. "Te quiero papá, te quiero mamá, te quiero Aless", indica. Por último, insiste en que "todas las noches" deberían ser "así", en referencia a la unidad de la familia. Por su parte, Alessandro Lequio felicitaba la Navidad con un vídeo inédito de su hijo, Aless, con el que ha querido dejar patente que el joven, que fallecía a causa del cáncer que padecía, siempre está presente en su vida.

Alessandro Lequio, el gran ausente del bautizo de Ana Sandra

Hace tan solo unos días, Ana Obregón celebró en la más estricta intimidad el bautizo de Ana Sandra. Fue uno de los días más "bonitos" de la vida de la actriz, aunque hubo una destacada audiencia, la de Alessandro Lequio. El padre de Aless estaba invitado a la ceremonia religiosa y a la posterior merienda en casa de la presentadora, pero prefirió no asistir. "Es cierto que nos escribió y es cierto que como dije el otro día que no contesté porque no hacía falta. Todo el mundo, incluida ella, sabían que yo no iba a estar. Es absurdo darle vueltas a lo que está más que claro", explicó el propio colaborador de televisión días después del bautizo.

Ahora, Alessandro Lequio sí habla abiertamente de que es el abuelo de esa niña, aunque deja en el aire si ha conocido o no a la pequeña. "Yo prefiero no entrar en esta historia. Obviamente, si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, de eso no queda ninguna duda, pero yo prefiero mantenerme al margen porque así estoy mucho mejor. La palabra 'desprecio' creo que no es la adecuada, pero no vamos a entrar en la literalidad de las palabras porque sino, no acabamos nunca", comentó en 'Vamos a ver'. Además, insiste en que nunca dirá si se ha producido o no el encuentro con Ana Sandra. "Es algo mío. Y no lo vais a saber. A no ser que lo cuente ella, dentro de lo que yo pueda", sentenciaba.