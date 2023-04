Ana Obregón habla por primera vez de su hija (y nieta): "Cuando la abrazo siento que abrazo a mi hijo Aless"

Una semana después de que saliera a la luz la nueva maternidad de Ana Obregón, se conoce una información que da un giro de 180 grados. Su hija es realmente su nieta, hija de Aless Lequio. Muchos ya apuntaban a esta posibilidad que ha generado un gran debate en la sociedad actual, además del hecho que llegara al mundo a través de gestación subrogada. Para Ana Obregón lo único importante es que ha cumplido el deseo de su primogénito y ahora no puede estar más feliz por ello. Tres años después de la muerte de su hijo, la actriz y presentadora vuelve a sonreír al tener en sus brazos a la niña que le ha devuelto las ganas de vivir. De momento, madre e hija (Ana Obregón es su madre legal) permanecen en Miami para preparar todos los trámites necesarios para regresar a España con su pequeña.

Ana Obregón es consciente del debate mediático que se ha generado en torno a su maternidad y sobre la posibilidad de que su hija fuera en realidad su nieta. Por este motivo, no ha dudado en zanjar los rumores y contar la verdad sobre este bebé. Lo ha hecho en su revista de cabecera, en 'Hola', donde ha concedido una entrevista desde Miami para contar cómo se encuentra y revelar que el nacimiento de esta niña "fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo". Ahora, la llegada de esta niña al mundo ha supuesto que le devuelvan las ganas de vivir ya que asegura que "lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él".

Ana Obregón ha querido cumplir la última voluntad de su hijo

La presentadora no va a permitir que nadie cuestione la llegada de su nieta al mundo, después de todo lo que ha sufrido en estos últimos cinco años por culpa de la enfermedad de su hijo y su pérdida:"Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad", asegura. "Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender", añade.

No entiende el motivo por el que se ha generado tanto revuelo sobre su maternidad. No es la primera famosa ni la última que ha recurrido a la gestación subrogada para traer un bebé al mundo, ya que considera que es un método de reproducción asistida legal en muchas partes del mundo.

Así afronta ahora su vida

Durante su charla, Ana Obregón también ha hablado sobre lo difícil que ha sido todo el proceso ya que "el embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo". Sin embargo, ella estaba decidida a seguir adelante con la última voluntad y el sueño de su hijo y nunca pensó en echar marcha atrás. De hecho, confirma que sabía que iba a cumplirlo desde el día en el que su hijo falleció.

Ni dudó una vez ni un titubeo. La intérprete no se imaginaba que la llegada de esta niña iba a suponer una segunda oportunidad para ella. "Desde que Aless no está, yo no he vuelto a celebrar mi cumpleaños ni la Navidad ni nada. Pero ahora voy a celebrarlas. Voy a celebrar Papá Noel, los Reyes Magos y mis cumpleaños", ha dicho radiante de felicidad.