Ana Obregón habla en su libro de la enfermedad que su hijo heredó de Alessandro Lequio

'El chico de las musarañas', el libro que comenzó Aless Lequio y ha terminado Ana Obregón se publicaba este mismo 19 de abril. Con la lectura de sus páginas se han podido descubrir nuevos y desconocidos detalles de la vida de la presentadora, su hijo y cómo afrontaron toda su enfermedad y sus deseos póstumos. La actriz se convertíaen madre de la pequeña Ana hace unas semanas en Miami, tal como adelantó en exclusiva SEMANA, y provocaba un debate público sin igual. Son muchas las preocupaciones que ha pasado y que ahora revela a través de la escritura. En el segundo capítulo revela una de estas inquietudes que tienen que ver con el padre de su hijo, Alessandro Lequio.

Aless Lequio, antes del diagnóstico definitivo del cáncer que padecía, acudió a una visita médica para que le diagnosticaran qué podía estar sucediendo. Sentía cierto malestar y quería ponerle remedio. Cuentan en el capítulo cómo le detectaron un "absceso" que había que analizar y, por lo tanto, retirar para ello. Fue, en ese momento, cuando Ana Obregón pensó que tenía que informar al equipo que se encargaría de esto de una condición que se podría dar. Al parecer esta es la misma que sufriría, en sus palabras y como referencian los medios, su ex pareja Alessandro Lequio: la enfermedad de Von Willebrand. Este trastorno se caracteriza por la dificultad de la sangre para coagular como debería normalmente y, por lo tanto, deriva en que no se pueda parar los sangrados en determinadas ocasiones.

Es, en definitiva, un déficit de una proteína muy concreta que se encarga de ayudar a la coagulación y la estabilización del paciente. Por el momento el colaborador de Telecinco no estaría al tanto de todo lo que se ha plasmado en el libro. Él mismo confesaba esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que no tiene ningún ejemplar, pero que pronto lo adquirirá para contribuir a la Fundación Aless Lequio, por la que tanto luchó su hijo. "No me ha mandado un ejemplar. Lo compraré. Lo entiendo porque todos los fondos están destinados a la fundación. No he pedido nada", explicaba.

Las confesiones de Ana Obregón en 'El chico de las musarañas'

Ana Obregón ha volcado en 'El chico de las musarañas' todas las experiencias y sensaciones. En las páginas que continuaba tras comenzar su hijo Aless Lequio ha desvelado detalles de su vida que no se conocían. Uno de los episodios que más ha estremecido ha sido el relato en primera persona de la presentadora y qué pensó cuando, en mayo de 2020, fallecía su hijo. "Salí al balcón, un séptimo piso. La decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", escribía rememorando ese momento.

Acordarse de su hijo fue lo único que le evitó tomar la decisión: "Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?". Este deseo, pasado el tiempo, ya se sabe que era tener descendencia y la actriz, a sus 68 años, lo ha podido cumplir hace tan solo unas semanas: "Acordaos de las muestras que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté". Nunca le confesó a su círculo que estaba tan al límite, "juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción".