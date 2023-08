Ana Obregón abre el álbum de fotos de su verano con Anita

"Yo le llamo arte a todo aquello que de alguna forma nos devuelve la vida", con estas palabras Ana Obregón refleja cómo está siendo su primer verano junto a su hija nieta, Anita. Una época que está exprimiendo en su mejor refugio, 'El Manantial', la casa familiar de vacaciones ubicada en Mallorca. Escenario de tantos momentos especiales a lo largo de su vida y uno de los lugares favoritos de Aless Lequio. Desde allí nos ha hecho partícipes de su álbum de fotos más personal.

"Gracias ANITA por hacerlo realidad. Gracias ALESS por pedírmelo unas semanas antes de que el cáncer te llevara demasiado lejos", indicaba la actriz y presentadora a través de su perfil de Instagram. Ana Obregón ha compartido unas preciosas imágenes junto al bebé en las que se deshace en miradas cómplices, carantoñas y mucho amor. La actriz y presentadora, que siempre ha destacado por ser una mujer muy coqueta, disfruta al máximo conjuntando los vestiditos de la pequeña que nació el pasado 20 de marzo en Miami a través de gestación subrogada.

Ana Obregón: "Me roba el corazón"

Se trata de un verano especial para Ana Obregón tal y como ella misma ha explicado. "Jamás pensé que volvería a sonreír de esta forma. La causante de ello mide 65 cm, tiene unos ojos inmensos llenos de luz y de alegría de vivir. Cada vez que me mira con el mismo amor que me miraba mi hijo me roba el corazón", manifestaba teniendo siempre presente a Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a los 27 años, tras dos de lucha contra el cáncer.

Después de tres años muy difíciles de su vida, la llegada al mundo de Anita -su hija adoptiva- ha supuesto un soplo de aire fresco. Una noticia que pilló a todos por sorpresa y que generó mucho revuelo en su momento. Los primeros cinco meses de vida de la niña han supuesto un punto de inflexión para ella. "Mi ANITA , 5 meses desde que las dos nacimos!!". Festejó el cumplemes con un refrescante chapuzón en una divertida piscina con forma de champiñón. "Esta tarde soplaremos unas velas en una tarta de biberones aquí en la tierra y tu papá lo hará desde el cielo mandándote todo su amor".

1 de 3 Ana Obregón se derrite con su pequeña 2 de 3 Un verano muy especial en el que ha regresado a Mallorca 3 de 3 Anita, que nació en Miami, ya tiene cinco meses