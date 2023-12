Ana Obregón, feliz en el bautizo de Anita: "Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida"

Ana Obregón ha sido la protagonista del fin de semana después de haber reunido a familiares y amigos con motivo del bautizo de su hija, Ana Sandra. Este evento se celebró en la Iglesia Nuestra Señora de la Moraleja en Madrid. Pero hubo una sonada ausencia, la de Alessandro Lequio, que estaba invitado a esta ceremonia y a la posterior merienda, que tuvo lugar en la casa de la actriz. Sin embargo, tampoco acudió a este acto posterior.

Pero ha sido un día muy importante para la actriz, que se convierte en la protagonista del nuevo número de SEMANA, donde podrás ver todas las imágenes de esta cita tan especial para Ana Obregón: "Ha sido uno de los días más bonitos de mi vida", ha declarado emocionada tras vivir un día cargado de muchas emociones. La presentadora de televisión lució en todo momento una gran sonrisa durante todo el bautizo de su hija legal y nieta biológica.

Ana Obregón, protagonista del nuevo número de SEMANA tras bautizar a Ana Sandra

Anita lució el mismo traje de cristianar que su padre, Álex Lequio, previamente arreglado, a que la pequeña ha sido bautizada con más de ocho meses y su padre tenía tan solo cuatro. Entre los invitados se encontraban sus hermanos, Juan Antonio, Javier, Celia y Amalia, sus sobrinos, su representante y amiga, Susana Uribarri, su íntimo amigo, Raúl Castillo y el maquillador, Alberto Dugarte. No te pierdas todas las fotos del evento que ha reunido a gran parte de la familia de Álex Lequio antes de que comience la Navidad más especial de Ana Obregón en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

En EXCLUSIVA, Soraya nos anuncia su tercer embarazo

Se trata de un número cargado de mucha información sobre la crónica social. Y es que en tu revista favorita de corazón, Soraya nos anuncia su tercer embarazo: "Es un bebé muy deseado", reconoce la cantante en el interior de SEMANA. Acaba de cumplir los tres meses de gestación y todavía no sabe el sexo del bebé: "A mí me gustaría que fuera otra niña, y a Miguel Ángel le da igual", añade. No hay duda de que han recibido la mejor noticia de cara a la Navidad.

Hay que recordar que la pareja ya son padres de Manuel, de seis años, y de Olivia, de dos. Además, cuentan cómo vivieron los momentos previos a enterarse que por fin estaban esperando un bebé. Junto a la gran noticia, Soraya protagoniza un bonito reportaje de fotos junto a su marido en un ambiente navideño espectacular. Lee la entrevista de Soraya al completo desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano al comprar el nuevo número de tu revista favorita de corazón.

La princesa Leonor, de maniobras en la nieve

A pocos días de reunirse con su familia con motivo de la Navidad, la Princesa Leonor también protagoniza el nuevo número de SEMANA después de dejarse ver de maniobras en la nieve en compañía de sus compañeros en la academia en la que recibe formación militar en Zaragoza. La hija de Felipe y Letizia se ha trasladado a la estación de esquí de Astún, en Huesca. En el interior del nuevo número de la revista podrás ver las imágenes exclusivas de la heredera disfrutando al máximo esta inusual experiencia en el ejército. La buena relación que tienen con sus compañeros se aprecia en los gestos que tiene con ella. Y es que se muestra sonriente, relajada y responsable.

¡Nos colamos en la cena de Navidad de Ana Rosa Quintana!

El equipo de 'TardeAR' se reunión para grabar un spot con el que felicitar estas fiestas a sus espectadores. Gran parte del equipo de del programa de Ana Rosa Quintana se ha reunido para celebrar sus primeras Navidades en la sobremesa. El equipo al completo presumió de buena sintonía y disfrutaron comentando sus planes para estas Navidades. SEMANA, representada por nuestro director, Jorge Borrajo, fue testifo de una grabación especial que llegó a convertirse en una locura debido a los intentos de 'boicot' (con sentido del humor) de Mario Vaquerizo, Antonio Hidalgo y 'El Cordobés' que no pararon de reír. En el interior del nuevo número de SEMANA podrás ver todas las fotos.

