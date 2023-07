Ana Obregón felicita a Bertín Osborne por su paternidad (con pulla incluida)

Ana Obregón se ha convertido de manera inevitable en Trending Topic tras conocerse que Bertín Osborne será padre a los 69 años. Edades parecidas y momentos similares que han llevado a que muchos usuarios comparen ambas situaciones en la Red, aunque los casos no tengan nada que ver. Mientras Bertín aseguraba que el bebé "no era buscado ni deseado" y las críticas contra él se disparaban, Ana Obregón aprovechaba para felicitarle por su nueva paternidad. Un mensaje cargado de cariño, pero que a su vez iba con pulla incluida, eso sí, esta no estaba dirigida a él, sino a sus haters.

La actriz vivió el revuelo desde Miami, pero fue consciente de los comentarios que provocaron su decisión el pasado mes de marzo. Adoptó a Ana Sandra, quien nació por gestación subrogada y quien tenía carga genética de su hijo Aless Lequio, sin embargo, no todo el mundo se mostró de acuerdo con ello. La pequeña, que ha llegado a su vida cuando Ana Obregón tiene 68 años, ha colmado de felicidad a la familia, hecho que Ana está convencida que sucederá también cuando nazca el bebé fruto de la relación de Gabriela Guillén y Bertín.

"Enhorabuena Bertín. Cuánto me alegro y lo sabes. Tú suerte es ser hombre así que no te criticarán", escribía. Palabras que acompañaba de la reflexión de otro usuario de Instagram que decía: "No he visto a nadie diciendo nada. Ah vale que Ana Obregón es mujer y sale más rentable criticarla". Pero nada más lejos de la realidad, la red social del pajarito estallaba contra el empresario por no dar su lugar a Gabriela, su ahora expareja, y por no alegrarse públicamente de su paternidad. Tal fue el impacto que provocaron sus declaraciones que rostros conocidos como Mercedes Milá cargaron contra él, tildando su actitud de "repugnante". "Me sale del alma, Bertín nos conocemos desde hace años, pero esta reacción al embarazo de la chica con la que estás, estabas o lo que sea. Tu reacción de que este hijo no es deseado, es tan repugnante, triste, es tan antigua, ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían mantenido una relación se desentendían de las consecuencias", comentaba la presentadora.

Horas después de que Gabriela se confesara con SEMANA y este medio consiguiera sus primeras palabras, la empresaria hablaba frente a las cámaras. Lo hacía para aclarar que lejos de lo que había dicho Bertín, su embarazo "no era un accidente, sino una sorpresa". Se mostró feliz y encantada con dar vida a un pequeño del que todavía se desconoce el sexo. Agradecida con el cariño que gran parte le ha brindado, la joven de 32 años -37 menos que Bertín- quiere estar tranquila y disfrutar del bonito momento que está viviendo.

Quien también ha felicitado a Bertín es Fabiola Martínez, con quien esta revista ha charlado. Si bien ha querido ser comedida, no ha dudado en enviar un mensaje al padre de sus hijos, a quien le desea lo mejor en esta etapa que acaba de comenzar para él. "Que lo disfrute", respondía. No quiere posicionarse, tampoco criticarle. Solo se ha aventurado a revelar cuál es su intención a partir de ahora y esta no es otra que "sus hijos tengan relación con este bebé" que en solo unos meses llegará a la vida del artista.

¿Desde dónde ha escrito Ana Obregón su mensaje a Bertín Osborne?

La actriz ha posteado este mensaje a Bertín desde Mallorca. Tal y como te contamos en SEMANA desde este miércoles, Ana Obregón ha aterrizado recientemente en la isla junto a su nieta, donde tiene su refugio y donde se siente en paz. Ella misma lo confirmaba con una relajante fotografía en la que no solo se veían las vistas de las que disfruta cada mañana, sino también el apetecible desayuno que ella y su pequeña degustan cada mañana.