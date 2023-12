Ana Obregón: se desvela la fecha y el lugar del bautizo de Ana Sandra

"Está preparado casi todo", afirmaba recientemente Ana Obregón sobre el bautizo de su hija nieta Ana Sandra. La pequeña, que vino al mundo el pasado 20 de abril en el Memorial Regional Hospital de Miami a través de gestación subrogada, será bautizada este mismo mes de diciembre. Existe una importante expectación ante esta celebración que hace especial ilusión a la actriz y presentadora quien los últimos meses se ha volcado en el cuidado de la bebé. Ahora se ha desvelado la fecha y el lugar para que la benjamina de la familia reciba las aguas bautismales.

Será el viernes 15 de diciembre cuando la familia de Ana Obregón se reúna con motivo del bautizo, tal y como indica 'Informalia'. La fecha elegida es previa a las festividades navideñas, las primeras que la intérprete vivirá con Ana Sandra. Según el citado medio el enclave para la celebración será la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja, situada en Alcobendas, Madrid. La parroquia es la misma en la que Aless Lequio, padre biológico de Ana Sandra, fue despedido el 30 de junio de 2020. El joven falleció el 13 de mayo, a los 27 años, en plena pandemia por el coronavirus y su funeral tuvo que ser retrasado debido a las restricciones que vivía el país en aquel momento.

Ana Obregón explica los detalles del bautizo de Ana Sandra: del vestido a los padrinos

Ana Sandra llevará el mismo vestido de cristianar que llevó en su día Aless Lequio, tal y como ha confirmado la orgullosa abuela. Una pieza que pertenece a la familia Obregón. Los padrinos serán su hermana, Celia, y un amigo íntimo de Aless Lequio. En principio iba a ser el mejor amigo del joven, Justin, pero posiblemente no pueda acudir ya que reside en Estado Unidos. Así que probablemente sea un amigo de la infancia. "Su mejor amigo del colegio que vive en Londres y está haciendo un máster en Oxford y es un genio", afirmaba recientemente.

Ana Obregón estará acompañada de su gran familia. No faltarán sus hermanos, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, y sus sobrinos. La gran incógnita es si acudirá Alessandro Lequio a la ceremonia. "Ya lo veréis. No puedo decir nada", indicaba sin querer entrar en el asunto. "He aprendido a aceptar a las personas como son y ha relativizar los problemas que tenemos todos. Ya me da igual todo. Yo solo quiero quedarme con mi Anita y darle todo el amor hasta que pueda". Y es que reconoce que su único deseo en este momento es "tener a la hija de Aless conmigo y no quiero pedir nada más. Solo quiero quedarme como estoy. Que se pare el tiempo".

La felicidad de Ana Obregón ante las primeras Navidades junto a Ana Sandra

La última etapa en la vida de la presentadora ha sido las más dura en la que no solo dijo adiós a su hijo, también despidió a sus grandes pilares: sus padres. El 22 de mayo de 2021 falleció su madre, a los 95 años, y el 16 de septiembre de 2022 murió su progenitor, Antonio García, a los 96 años. La llegada al mundo de su nieta ha hecho que Ana Obregón haya recuperado la ilusión. Además, no quiere perderse nada de la pequeña. "Estoy viviendo una etapa que desgraciadamente como cualquier madre con mi hijo no pude porque trabaja muchísimo. Estaba todo el día metida en Prado del Rey. Ahora no quiero separarme de ella. Digo que no a todo. Quiero estar con ella", explicaba.

La actriz llevaba los últimos tres años sin poner el árbol de Navidad, pero este 2023 lo ha hecho y con mucha antelación. "No os puedo explicar la cara que ha puesto Anita cuando lo ha visto. Ha sido espectacular. ¿Cómo os lo puedo explicar? Solo me puede entender una madre que ha pasado por lo que yo. Ahora estoy pendiente de vivir unas Navidades espectaculares". También ha confirmado que ha rechazado dar las Campanadas porque no quiere separarse de su niña. "Es su primer año y ya sé que estará dormidita, pero eso no me lo quita nadie".