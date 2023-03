Ana Obregón es mamá, ¿y ahora qué?: los tediosos trámites que le esperan tras la gestación subrogada

La decisión de Ana Obregón de convertirse en madre a los 68 años ha sido muy meditada. Lo ha llevado en secreto, de hecho, apenas nadie de su entorno sabía el paso que iba a dar. La actriz se ha convertido en madre por gestación subrogada, tal y como ha adelantado SEMANA en exclusiva, una noticia bomba que ha convertido su nombre en Trending Topic, donde se disparaban las teorías en cuestión de horas. Ahora muchos se plantean cuál es el papeleo que la actriz debe realizar tanto en Estados Unidos, donde la pequeña ha nacido, como en España a su vuelta, donde Ana reside y donde este tipo de técnica de reproducción no está permitida, en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006.

Ana Obregón ha acudido a un despacho para informarse y asesorarse acerca de los trámites legales a realizar, pues son tediosos y complicados. En Estados Unidos existen agencias que te ayudan a obtener el acta de nacimiento, pasaporte americano, tarjeta del seguro social así como otros documentos necesarios, una vía que facilita el proceso y a la que ella, a buen seguro, se habrá acogido. En Miami la mujer gestante ha debido previamente renunciar a la filiación materna del bebé en favor de Ana, un vínculo jurídico con el que se cede los derechos. Allí los padres internacionales obtienen una sentencia en la que se reconoce que son los padres legales del menor, un procedimiento que suele llevar a cabo durante los meses gestación.

De este modo, los papeles están listos cuando nace el bebé, lo que facilita su vuelta al país de residencia. Esto permite que los futuros padres sean nombrados como 'padres' y sean ellos quienes tomen las decisiones con respecto a los niños una vez hayan llegado al mundo, lo que garantiza que el niño será entregado legalmente a los futuros padres. En este caso a Ana. Cabe señalar que la gestante no aparece en el certificado de nacimiento y que así se da acceso a la inscripción como ciudadano español. En España Ana Obregón deberá inscribir en el Registro Civil español el nacimiento de Ana, nombre que ha decidido para ella según ha podido saber SEMANA. Debe rellenar la solicitud de inscripción de nacimiento del menor y aportar la resolución judicial dictada por un Tribunal competente en el que se determine la filiación de la pequeña. Cabe señalar que la sentencia judicial debe cumplir una serie de requisitos para que sea homologada y para que el bebé obtenga también su pasaporte español del menor.

El proceso lleva meses y es complicado teniendo en cuenta que en España no es legal, aunque no existe ninguna sanción por ello. Un proceso que ha llevado a cabo en Estados Unidos, donde la aplicación de la ley es sencilla y donde la gestación subrogada sí está permitida a diferencia de otros países. La actriz está feliz y satisfecha con su decisión y, aunque todavía está en Miami, está deseando volver a España para que su familia y amigos conozcan a la pequeña, un momento que ella sin duda no olvidará jamás.