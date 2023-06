Este miércoles, Ana Obregón ha presentado en Madrid "El chico de las musarañas", el libro en el que relata la experiencia que vivió junto a su hijo, fallecido de cáncer el 13 de mayo de 2020. "Han sido nueve meses encerrada en esta obra, una obra escrita por una madre con el corazón mutilado, escrito con tinta roja de sangre. Yo quería que se publicara lo que escribió mi hijo... Esto es un homenaje a la vida. Y un homenaje a la muerte", ha destacado. Su discurso ha estado plagado de anécdotas sobre el cáncer que acabó con la vida de Aless Lequio. También ha tenido tiempo de mandar un recado a Alessandro Lequio.

"Yo a él (Alessandro Lequio) públicamente lo he defendido,", asegura Ana Obregón

Todo ha sucedido cuando una reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha entrado en directo y le ha dicho que Alessandro se encontraba en el plató mientras ella estaba delante de los focos. "¡Ya le vale!", ha dicho en modo de humor. "¿Ha vuelto la Ana alegre después del nacimiento de Ana Sandra?", le han preguntado. Acto seguido, la presentadora ha mandado unas palabras a su expareja en riguroso directo: "Esa niña es un milagro. Alessandro, hace un mes que no hablamos, pero decirte que tu nieta te está esperando en casa. Cuando yo no esté, mi hija estará más protegida que la hija de Robert De Niro".

A Ana le han preguntado nuevamente si Alessandro Lequio tiene las puertas abiertas y ella ha dejado muy claro que sí: "Las tiene abiertas. Me encantaría que él conociera a su nieta y Aless estaría contento". Cuando los compañeros han querido saber si Lequio ha leído ya el libro, se ha limitado a responder: "Buena pregunta. Si lo ha leído, no tengo ni idea". A pesar de que el colaborador ha tomado distancia y, de momento, no ha ido a conocer a la pequeña, no se siente resentida por ello: "Yo a él públicamente lo he defendido, él dice que tiene a su familia e hijos, pero mis puertas están abiertas... y cuando Anita sea grande, le gustará tener un abuelo".

La respuesta de Lequio al mensaje de Ana Obregón: "Me ha respetado y me ha mantenido al margen de sus historias"

Las palabras de Ana Obregón, emitidas en riguroso directo en televisión, han tenido la respuesta inmediata del italiano, que se encontraba en el plató de Telecinco. "También soy protagonista de esta historia. Pero creo que Ana me ha respetado y me ha mantenido bastante al margen de sus historias periodísticas", contestaba. Un comentario que ha sonado a gratitud, teniendo en cuenta lo mal que ha llevado todo este tiempo la presión mediática a la que ha estado sometido. Minutos antes había estallado cuando le preguntaban por el libro. Agitado, espetaba: "Es lo único que voy a decir sobre el libro. Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede... Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!".