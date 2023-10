Ana Obregón ha manifestado en distintas ocasiones que desea que Alessandro Lequio conozca a la pequeña Anita. "Las puertas de mi casa están abiertas. La niña tiene muchas ganas de verte. Le he ensañado fotos tuyas. Es la hija de tu hijo. Estoy deseando que Anita conozca a tu hija y me encantaría que vinieras con María a casa. Aless se lo merece", afirmaba durante su última entrevista en el programa 'TardeAR'. La respuesta del colaborador era inmediata ante este llamamiento: "Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien". Un desplante que no ha gustado a la actriz y presentadora quien ha tomado una importante determinación.

El italiano dejó claro que su familia es su mujer, María Palacios, y su hija, Ena. "Es algo que ha sentado mal a Ana Obregón", afirmaba el periodista Sergio Pérez en 'Fiesta'. "Te puedo asegurar que la determinación que ha tomado tras la última intervención de Alessandro Lequio es que no va a volver a hablar más de él. Le parece estupendo todo lo que dice".

Las palabras de Alessandro Lequio que no han gustado a Ana Obregón

"La respeto profundamente. Es la madre de mi hijo. No puedo sentir más que respeto y, por supuesto, cariño también", afirmaba el italiano en 'Vamos a ver'. Acto seguido añadía que por una cuestión de "higiene mental" había decidido no hablar de estos asuntos públicamente. "Yo soy incapaz de estar todo el día sacando este tema. Por eso me mantengo en mi silencio. Eso sí, hay que decir que una bebé de siete meses no tiene capacidad para conocer a alguien. Eso es absurdo".

El italiano tampoco ha querido hablar de los los tres deseos que tenía el fallecido Aless Lequio: la fundación que lleva su nombre, su libro y su hija. "La felicidad es estar en paz y he cumplido los tres deseos de mi hijo", señalaba Ana Obregón. Y es que colaborador ha recordado que decidió desde el primer día mantenerse en silencio. "Necesito ese silencio para mi bienestar". Por su parte, Ana Obregón ha afrontado el duelo de otra forma muy distinta: "Respeto la decisión de Alessandro de no hablar, pero yo quiero que cada día de mi vida sea un homenaje a mi hijo".

Alessandro Lequio reconoce que lo más importante de su vida es su familia

El italiano ha subrayado que es muy distinto a Ana Obregón. "Ella es así". También ha recordado que mientras la actriz y presentadora ha ofrecido distintas entrevistas desde el fallecimiento de su hijo, Aless, el 13 de mayo de 2020, él por contra, no ha querido realizar ninguna entrevista.

Nuevamente ha explicado que necesita mantenerse en silencio. "Lo importante es cómo estoy yo y cómo me siento yo. Cómo está mi familia, mi mujer y mi hija, lo demás me da realmente igual". Además, detallaba que en su familia se guiaban por unos principios fundamentales. "Uno de ellos es no tomar en serio lo que dicen de nosotros porque sino nos agilipollados. Todavía no he llegado a este punto. El segundo es tomar en serio las cosas que sí importan en la vida. Lo más importante es la familia. A mí, sinceramente, me da igual lo que piensen los demás sobre este asunto que es muy íntimo. Y yo he decidido no compartir con nadie. Por tanto, lo que penséis me da igual", afirmaba tajante.

Los detalles del distanciamiento entre Ana Obregón y Aless Lequio

Hace meses que el colaborador y la actriz no mantienen relación. El italiano fue un importante apoyo para la actriz y presentadora cuando falleció el hijo que tenían en común. Ella siempre se ha mostrado agradecida. "Él me ayudó y me acompañó en todo. Llevamos el testamento que lo había escrito Aless. Lo llevamos al notaria juntos", explicaba recientemente.

Sin embargo, el nacimiento de Ana Sandra, el 20 de marzo de este 2023, a través de gestación subrogada, ha distanciado a la expareja. Mientras ella quiere que el italiano siga presente en su vida y conozca a la pequeña, él ha optado por tomar distancia. "Hay mucha educación. Ana es una mujer tremendamente educada y comprensiva. Ella tiene que entender esto", indicaba el italiano al respecto.