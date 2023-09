Ana Obregón desvela cuándo llevará a Anita a ver la tumba de Aless

Ana Obregón está completamente decidida a recuperar su vida pública. Tras un merecido descanso en su refugio de Mallorca, donde pasó tantos veranos con su Aless, la actriz se ha convertido en la gran protagonista de la actualidad mediática. Si la semana pasada hico triplete en televisión, con diferentes apariciones en Telecinco, con Carlos Sobera; RTVE y Antena3, esta ha hecho lo propio con la prensa escrita. Ya sabíamos que desde que se convirtió en madre-abuela, de Anita hace seis meses ha vuelto a recuperar la sonrisa. Ahora, Ana ha desvelado cuando se sucederá ese 'encuentro' entre la pequeña y su hijo. Juntas acudirán más pronto que tarde a la tumba del joven para rendirle un más que sentido homenaje.

Ana Obregón: "Durante 3 años fui todos los días al cementerio. Ahora voy una vez a la semana"

A través de los ojos de su hija, Ana Obregón ha vuelto a vivir. Así lo ha relatado en infinidad de ocasiones. La última, en la revista 'ELLE', donde ha concedido una sincera entrevista en la que ha revelado detalles hasta ahora desconocidos. La presentadora ha confesado que, aunque el duelo por un hijo no se supera jamás, "es imposible", ahora es capaz de vivir y recordarle en paz. "La pérdida, incluso de una pareja, es el precio que se paga por haberte atrevido a amar tanto. Y ese dolor no desaparece ni se olvida, se transforma. Todos los días, durante tres años, fui al cementerio, y ahora voy una vez a la semana", ha confesado.

En la citada entrevista, la madrileña ha explicado que todavía no ha llevado a la pequeña a visitar a Aless. Recordemos que, según la versión de su madre, fue este quien dejó escrito en un documento legal que, en caso de fallecer, como tristemente sucedió, quería que sus padres utilizaran sus muestras biológicas para traer un hijo suyo al mundo. Ana Obregón cumplió al pie de la letra con los últimos deseos de Aless y Anita vino a través de gestación subrogada en Estados Unidos.

"Sé que cuando tenga 13 años me dará las gracias por haberla traído a este planeta"

La actriz ha desvelado que tiene pensado llevar a su hija-nieta al campo santo cuando cumpla dos años. Será entonces cuando le enseñe " "cdónde está el cuerpo de su papá" y le explicará que "él está en el cielo". "Sé que cuando tenga 13 me dará las gracias por haberla traído a este planeta, por haber luchado, por ponerme el mundo por montera y haberlo hecho sola", ha sentenciado Ana Obregón.

Tres años han pasado desde la muerte prematura de Aless. Una fecha muy señalada que coincide con los seis meses de Anita. La también bióloga, como ya es costumbre, ha querido felicitar a la bebé, con una tierna publicación en su Instagram. "Hoy hace 6 meses que me devolviste la vida ANITA. Se que tu Papá lo celebrará desde el cielo , apagando las velas de tu tarta de biberones. Conseguir este milagro deseado desde la eternidad me da un poquito de paz. Y sí, creo que os debo compartir mi alegría, ya que durante tres años me habéis acompañado en mi dolor por el duelo de mi hijo", ha escrito. Acompañando el bonito texto, unas fotos de Ana y la bebé (una de ellas, la que antecede a estas palabras), que crece por momentos.

