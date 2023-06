Ana Obregón ha acudido a la presentación del libro de su hijo, 'El chico de las musañas', este miércoles en Madrid. Era el primer acto al que acudía desde que diera la bienvenida a Ana Sandra, que nació el pasado mes de marzo en Miami a través de una gestación suboragada. El hecho de que ya esté en la capital española con la pequeña hace todos los medios le pregunten sobre la posibilidad de meterse en este mismo proceso de nuevo. Pero la actriz es clara.

"Me ha sorprendido que se pusiera todo el mundo se haya puesto en contacto conmigo porque ha sido un milagro. Mi hijo quería tener cinco hijos, aunque aclaro que tengo una nieta y no voy a tener más", ha declarado tajante y segura de que Ana Sandra será la única y que no se volverá a meter en este proceso que, aunque es maravilloso, también es duro.

La actriz aclara que Ana Sandra será su única nieta

De ella ha hablado con ternura y cariño. Pero también ha habido algún momento tenso durante esta rueda de prensa. Sobre todo cuando ha hablado de Alessandro Lequio. Una reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha entrado en directo y le ha hecho saber que Alessandro se encontraba en el plató mientras ella estaba delante de los focos. "¡Ya le vale!", ha dicho en tono de humor. Acto seguido, la presentadora ha mandado unas palabras a su expareja en riguroso directo: "Esa niña es un milagro. Alessandro, hace un mes que no hablamos, pero decirte que tu nieta te está esperando en casa. Cuando yo no esté, mi hija estará más protegida que la hija de Robert De Niro".

A Ana le han preguntado nuevamente si Alessandro Lequio tiene las puertas abiertas y ella ha dejado muy claro que sí: "Las tiene abiertas. Me encantaría que él conociera a su nieta y Aless estaría contento". Cuando los compañeros han querido saber si Lequio ha leído ya el libro, se ha limitado a responder: "Buena pregunta. Si lo ha leído, no tengo ni idea". A pesar de que el colaborador ha tomado distancia y, de momento, no ha ido a conocer a la pequeña, no se siente resentida por ello: "Yo a él públicamente lo he defendido, él dice que tiene a su familia e hijos, pero mis puertas están abiertas... y cuando Anita sea grande, le gustará tener un abuelo".

Está esperando la visita de Alessandro Lequio en casa

Como hemos dicho anteriormente, Alessandro Lequio estaba en el plató de 'El programa de Ana Rosa', donde ha dicho: "Está guapa y radiante, está en su salsa, es lo que le gusta".El colaborador de televisión ha sido de lo más rotundo sobre el libro que se ha publicado: "Es lo único que voy a decir sobre el libro. Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede... Me parece tremendo que la gente diga que esto es maravilloso. Mi critica es para todas las personas que dicen que es una historia preciosa... Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de maravilloso. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!", ha declarado alterado.

Alessandro Lequio todavía no se ha leído el libro, y parece que no lo va a hacer. Además, ha atacado a Ana: "No he leído el libro porque nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo".