Se descubre la verdadera ubicación de la sede de la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón lleva días situada en el ojo del huracán. La protagonista de ‘Ana y los 7’ no habría ingresado toda la cantidad de dinero que prometió en la Fundación Aless Lequio, lo que ha hecho que salten las alarmas y se investigue más sobre su cometido. Ahora está en el punto de mira la ubicación de la fundación, la cual iba a estar en la calle Hermosilla de Madrid.

El equipo de ‘TardeAR’ se ha desplazado hasta la dirección otorgada por Ana Obregón en pleno corazón de la capital. Para su sorpresa, no había ni rastro de su proyecto ni ningún vecino tenía la más remota idea de que se fuera a instalar allí. Por si fuera poco, el teléfono que aparece en la página web tampoco permanece operativo, lo que ha provocado una gran preocupación en el programa de las tardes de Telecinco.

Según la dirección social de la Fundación Aless Lequio, la sede está ubicada en La Moraleja, concretamente en la casa de la presentadora. Una información que Paloma Barrientos ha cuestionado a la protagonista de la historia, que ha revelado todos los detalles oportunos para despejar dudas: “En un primer momento, cuando se crea la fundación, no hay sede, y entonces tiene que inscribirla en casa. Una vez que el local ya está adecuado, se cambia la escritura que es lo que me ha enviado ella”, ha explicado la periodista.

Las palabras de Obregón no han quedado ahí, y ha continuado expresándose sobre lo que podría haber acarreado un malentendido: “Hicimos el cambio de domicilio porque en un principio no teníamos la sede. Ahora hemos invertido un montón de dinero en ponerla bonita e incluso todos los muebles del despacho de mi padre los hemos donado para la fundación”, ha indicado. Unas palabras que dejan entrever que la actriz está plenamente volcada en impulsar la investigación contra el cáncer, sobre todo para aquellas personas que lo sufren como lo hizo su hijo.

Para corroborar los datos aportados por Ana, un reportero del espacio televisivo presentado por Ana Rosa Quintana se ha desplazado hasta Chamberí. En este barrio madrileño el comunicador ha podido ver, desde fuera, la nueva sede de la Fundación Aless Lequio, que se espera que muy pronto esté operativa.

Ana Obregón, dispuesta a seguir su cometido con la Fundación Aless Lequio

Con su testimonio, la bióloga ha demostrado estar dispuesta a seguir con su cometido contra una enfermedad que año tras año se cobra la vida de miles de personas en todo el planeta. Parece que poco o nada le importan los rumores que puedan generar sus movimientos, sobre todo ahora que está en uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de Ana Sandra.

Hace apenas unos días, todas las miradas apuntaban a la figura de Ana. ‘Informalia’ sacaba a la luz una información que indicaba que la presentadora todavía no habría donado a la Fundación Aless Lequio los fondos de sus exclusivas ni los beneficios del libro ‘El chico de las musarañas’. Unos datos que Obregón matizaba en ‘Espejo Público’ al asegurar que había ingresado 40 mil euros de su propio bolsillo. A su testimonio también se sumaba el de la editorial, que confirmaba que “en marzo de 2024 lo que se saque con el libro va directo a la fundación, ni siquiera pasa por Ana Obregón”.

Si algo parece tener claro la intérprete, es que hay una persona que intenta “hacerle daño” al sacar a la luz estos apuntes. A través de Pepe del Real, Ana apuntaba como sospechoso a Alessandro Lequio por “filtrar información”, ya que le “resulta extraño que los medios de comunicación hayan tenido notificación” de unos asuntos tan sumamente íntimos.

Por ahora, el conde no se ha pronunciado sobre esta dura acusación, aunque lo cierto es que ambos cada vez están más distanciados. Mientras que el colaborador de ‘Vamos a ver’ ha preferido no conocer, por ahora, a la que sería su nieta; Obregón está plenamente centrada en el cuidado de la pequeña. Tanto es así, que en más de una ocasión no ha tenido reparo en lanzar dardos a su ex por ausentarse de citas tan importantes como el bautizo del bebé.