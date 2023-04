Ana Obregón descubre que la niña es de su hijo Aless Lequio

Desde que SEMANA adelantara en exclusiva que Ana Obregón se ha convertido en madre a los 68 años de una niña llamada Ana, la noticia ha circulado dentro y fuera de nuestras fronteras. Este miércoles, además, hemos conocido un dato vital en esta historia que ha tenido en vilo a todo el país. Y es que, aunque se hará cargo de la pequeña como si fuera su hija, esta en realidad es hija de su único hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer. La presentadora es abuela y acaba de confirmar que la pequeña Ana Lequio Obregón es su nieta. Además, ha revelado que la llegada al mundo del bebé no se debe a un mero capricho: fue la última voluntad de Álex la de traer un hijo suyo al mundo. Con el nacimiento de la pequeña, la bióloga solo ha querido cumplir los deseos de su vástago antes de fallecer.

En la última semana, Ana Obregón ha copado los titulares. La llegada al mundo de la pequeña Ana ha sido un revulsivo en su vida. Antes de la muerte de su hijo, Ana nunca hubiera imaginado que iba a aumentar la familia dos años antes de cumplir 70 años. Sin embargo, ha tomado la importantísima decisión de traer a la vida una niña, siguiendo la última voluntad de su hijo. La niña, por tanto, no es su hija, sino su nieta. Una nieta a la que cuidará con todo el amor del mundo y a la que desea ver crecer con una ilusión enorme. Así lo ha descubierto en 'Hola', donde confirma las informaciones que en su día adelantó SEMANA: “Legalmente es mi hija, pero también es mi nieta, porque es hija de Aless”.

Las declaraciones de Ana Obregón confirman las sospechas de todo un país. España entera, tal y como ha quedado reflejado en las redes sociales, suponía que Ana, la bebé que nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, podría ser la hija de Aless. Este asunto tan delicado se ha convertido en trending topic en Twitter, donde se suele plasmar el sentir popular sobre temas de actualidad. Ahora, al confirmar que la niña no es su hija, se zanjan las polémicas sobre la maternidad tardía que han llegado incluso a las puertas del Congreso. Es ahora cuando conocemos la verdad. "El embarazo no se produjo al primer intento... han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo", dice la presentadora en el citado medio. Sincera como nunca y dispuesta a luchar contra viento y marea contra quienes no aprueban su decisión, Ana asegura que no piensa admitir ni una sola voz discordante respeto a su determinación de tener y criar a su nieta.

La veterana conductora no puede ocultar su felicidad. Por fin ha cumplido las voluntades de su hijo Aless. Con el nacimiento de la pequeña Ana llega de nuevo la luz a su vida, la ilusión. Su vida ha cobrado de nuevo sentido. Ella misma explica que desde que murió su hijo no ha vuelto a celebrar nada, "ni mi cumpleaños ni la Navidad ni nada. Pero ahora voy a celebrarlas". Ahora tiene fuerzas suficientes para volver a celebrar la vida.

Ahora, todas las miradas vuelven a ponerse en Alessandro Lequio, quien se ha convertido en abuelo 'sorpresa' tras las revelaciones de la presentadora. Hace apenas unos días, el italiano se mostraba enfadado con el entorno de Ana, al que acusaba de haber filtrado informaciones sobre la pequeña Ana. Resulta evidente que la decisión de la presentadora lo ha situado en una situación difícil. Desde que esta le contó su intención de hacer realidad el sueño de tener una bebé, este le advirtió de los riesgos. Y le dejó clara cuál era su postura: no le parecía una buena idea. Incluso le pidió que no hiciera públicos los detalles de cómo la bebé ha llegado al mundo. Desde que falleció su hijo Aless, según han contado a SEMANA, necesita "cerrar heridas, no abrirlas de nuevo. Solo quiere que su hijo deje de ser actualidad”, nos aseguran. El pasado fin de semana, Lequio hacía las maletas y ponía rumbo a su destino de vacaciones para descansar de la exposición mediática a la que ha estado sometido.

Ana, centrada en estos momentos en los cuidados que requiere la pequeña, permanece en Miami, donde ya ha iniciado los trámites burocráticos para inscribir a la niña en Estados Unidos, donde le darán las documentaciones iniciales y pertinentes antes de regresar a nuestro país. Se prevé que ambas retornen a Madrid antes del 19 de abril, que es cuando tendrá lugar la presentación oficial de 'El chico de las musarañas'. Con esta obra, que recoge la biografía de Aless así como su intensa lucha contra el linfoma de Hodgkin que padecía, cumple así uno de los sueños del joven antes de su muerte. Este le pidió, además, que creara una fundación -que lleva su nombre- con el fin de recaudar fondos a favor de la investigación contra el cáncer, la dolencia que le quitó la vida hace casi tres años.