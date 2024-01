Ana Obregón lo deja claro: "No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita"

Ana Obregón ha dado un giro de 180 grados a su vida. El nacimiento de Ana Sandra ha hecho que la presentadora se replanteé sus prioridades, motivo por el que ha optado por dejar de donar el dinero de sus exclusivas a la Fundación Aless Lequio para dárselo de manera íntegra a su nieta. Una decisión que promete ser polémica, sobre todo teniendo en cuenta el aluvión de críticas que ha recibido la protagonista de ‘Ana y los 7’ desde que salieron a relucir las supuestas irregularidades económicas que giran en torno a la organización que lleva el nombre de su hijo.

Para mostrar su versión de los hechos, Ana Obregón ha irrumpido telefónicamente en el directo de ‘Y ahora Sonsoles’. Lo ha hecho visiblemente apenada por la situación que se ha generado, ya que su único objetivo era el de honrar a su hijo una vez fallecido: “Las únicas fuerzas que tenía las usé para eso”, ha comenzado explicando, haciendo referencia a la creación de la Fundación Aless Lequio. De hecho, en 2020 utilizó el dinero de una de sus exclusivas para sacarla adelante: “Me costó muchísimo porque no podía parar de llorar, pero lo hice pensando en la fundación”.

Pese a las repentinas muertes de sus padres, Ana no perdió la esperanza de dar luz verde al proyecto de su hijo para recaudar fondos que potencien la investigación contra el cáncer. Por ello en 2021 hizo una donación de 30 mil euros que se suma a los muchos movimientos que ha llevado a cabo desde el fallecimiento del joven por llevar la organización a lo más alto: “Todo lo que he prometido lo he hecho (…) Solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita”, ha asegurado, visiblemente emocionada.

Precisamente, por esto último es por lo que ahora ha tomado una drástica decisión. Si algo tiene claro Obregón, es que a su nieta no le va a faltar nada y que su bienestar está por encima de todo: “No voy a donar más exclusivas a la fundación, ese dinero va para Anita”, ha indicado. Unas palabras rotundas con las que Ana demuestra estar dispuesta a hacer todo lo posible por su pequeña, quien le ha devuelto la ilusión tras la muerte de Aless Lequio.

Los dardos de Ana Obregón a Alessandro Lequio, más tensos que nunca: "He mantenido a mi hijo hasta su entierro"

Por otro lado, cabe destacar que la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio es sumamente tensa. Como indica el último número de la revista SEMANA en sus páginas, la expareja cada vez está más distanciada y todo ello tiene un punto de inicio: el nacimiento de Ana Sandra. Mientras que la presentadora está plenamente volcada en el bebé, su abuelo aún ni siquiera ha querido conocerla. Algo que ha hecho que, en alguna que otra ocasión, la actriz le lance una serie de dardos que han hecho que su ‘enfrentamiento’ vaya in crescendo.

A esto se suma la fiel creencia de Ana de que el conde ha sido quien ha filtrado información relacionada con las cuentas de la fundación. Tal y como Pepe del Real indicaba en ‘Vamos a ver’ tras haber hablado con Obregón, esta última tenía ciertas sospechas de que, el que fuera su compañero de vida, había hecho públicos datos privados para así desmejorar su imagen.

Estas acusaciones no tardaban en ser desmentidas por el colaborador de Telecinco, que en todo momento ha intentado permanecer ajeno a la polémica y defender a la madre de su hijo. Aún así, en su conversación con Sonsoles Ónega, Ana ha sido clara al confesar que “todo el mundo sabe que a su hijo le ha mantenido ella hasta su entierro”. Unas durísimas declaraciones que apuntan a que en ningún momento recibió ayuda económica ni de su ex ni de terceras personas.

Los ataques de Ana no han quedado ahí, y también ha aseverado que “jamás ningún hombre la ayudó a nada”. Sus declaraciones rompen por completo la imagen que su ex daba en ‘Vamos a ver’, en las que dejaba claras sus altísimas aportaciones monetarias para la Fundación de Aless Lequio pese a todo. ¿Tendrá ahora algo que decir al respecto? ¿O preferirá mantenerse al margen? Muy pronto lo sabremos.