Ana Obregón defiende su decisión de ser madre y abuela revelando un dato importante de su pasado

Vídeo: EUROPA PRESS.

Ana Obregón está a punto de vivir las primeras Navidades junto a Ana Sandra, que nació el pasado mes de marzo. Mientras llega el momento, la actriz ha reaparecido en un evento organizado por una de las marcas con las que trabaja y no ha podido ocultar su felicidad. Lleva unos meses disfrutando de una nueva etapa en su vida y su rostro así lo demuestra. Y mucha de la culpa la tiene la pequeña, que le ha hecho resurgir tras la muerte de su hijo, Álex Lequio, al que estaba muy unido. Aunque prefiere no separarse mucho de Ana Sandra, Ana Obregón ha querido hacer una excepción y ha dejado a su nieta un ratito para cumplir con este compromiso publicitario. Allí se ha reencontrado con la prensa, a la que le ha desvelado todos los detalles de su nueva vida.

La sonrisa ha vuelto al rostro de Ana Obregón, que no puede evitar sonreír al contar todo sobre su vida al lado de Ana Sandra. Porque la actriz ahora tiene motivos por los que volver a ser feliz: "La mejor mascarilla de este mundo es que el dolor pase y tener un rayito de luz en mi casa", desvela emocionada. De la pequeña asegura que es muy buena: "Duerme de maravilla. Cada cinco horas le caliento el bibi".

Ana Obregón no quiere separarse de la pequeña Ana Sandra

Pero es inevitable acordarse de que con su hijo no pudo estar en todo momento, algo que ahora sí hace con Ana Sandra: "Estoy viviendo una etapa que desgaciadamente como cualquier madre con mi hijo no pude porque trabaja muchísimo... Creo que ahora es que no quiero separarme de ella. Digo que no a todo. Quiero estar con ella. Llevaba tres años sin poner un árbol de Navidad, ya está puesto el árbol. Para que alguien me entienda tiene que ser una madre que haya pasado por lo que yo he pasado", reconoce Ana Obregón.