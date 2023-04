Ana Obregón confirma lo que SEMANA adelantó en exclusiva: el nacimiento de su hija es una adopción preacordada

El pasado 28 de marzo SEMANA adelantó en exclusiva que Ana Obregón había adoptado a una niña. Entonces, fuentes cercanas a la presentadora nos deslizaron que esta había dado la bienvenida al mundo a una niña en la ciudad de Miami. Supimos también que esta se llamaría Ana, al igual que ella. Poco después se dijo que la pequeña había llegado al mundo por una gestación subrogada, algo que no cuadraba con lo que el círculo íntimo de la madrileña nos había desvelado. Desde ese momento hemos consultado con expertos sobre el método que había elegido para tener a su hija, que, tal y como ella misma ha confesado, también es su nieta, ya que lleva los genes de su hijo fallecido hace casi tres años, Aless Lequio.

Todos los expertos consultados llegaban a la misma conclusión. La opción de una gestación subrogada no terminaba de encajar. Y es que, de acuerdo con las leyes del Estado de Florida, para poder acceder a la gestación subrogada "tradicional" como método de reproducción es preciso que quienes soliciten esta vía sean "una pareja casada y al menos uno de los miembros de la pareja tiene que ser la madre o el padre genético del bebé". En el caso de Ana, ninguno de estos dos puntos se cumplen. Esto la situaba fuera de la "norma general" de este método para tener hijos.

Luis Melgar, escritor y Primer Secretario de la Embajada de España en Pekín, y autor del libro 'La cigüeña vino de Miami,' nos detalló que existe una vía 'alternativa' para tener hijos en la que Ana sí podría cumplir los requisitos. Se trata de un término prácticamente desconocido en nuestro pañis: la adopción preacordada (en inglés se denomina 'preplanned adoption agreement'). "Esto consiste en que una mujer se queda embarazada y firma un contrato diciendo que el niño se lo va a dar en adopción a tal persona o pareja. En este caso puede ser un individuo y no hace falta que sea una pareja. Esto es una adopción legal, pero el proceso es diferente. La base de la gestación subrogada es que hay una vinculación genética entre el bebé que nace y los padres", exponía. En el caso de Ana, debido a su edad, quedaba descartado que ella hubiese aportado sus óvulos. "Por ello, entiendo que lo de Ana Obregón tiene que ser una adopción", insistía Melgar.

Ana Obregón confirma lo adelantado por SEMANA: es una adopción

Así, la adopción preacordada o planificada es un acuerdo contraído por ambas partes en el que una madre gestante acepta tener un hijo y renuncia a todos los derechos en favor del "adoptante". Podría decirse que es un tipo de gestación subrogada, una variante a la que se recurre cuando los genes los aporta una tercera persona, ya que no existe vínculo genético entre el bebé y el adoptante, en este caso, único. Es lo que ha sucedido a Ana Obregón. Y ella misma lo ha confirmado. “Legalmente es mi hija, pero también es mi nieta, porque es hija de Aless”, detallaba en 'Hola'. De esta forma ha zanjado un rumor que lleva una semana circulando en las redes: que la bebé es de Aless Lequio, su hijo. Para la gestación se ha utilizado la carga genética de este, quien congeló su esperma antes de someterse a los tratamientos de quimioterapia para luchar contra el cáncer. Ha sido a través de este complejo camino gracias al que Ana Obregón ha hecho realidad el sueño de su hijo de tener descendencia.

Antes de fallecer, en mayo de 2020, Aless Lequio dejó un documento llamado testamento ológrafo: sus últimas voluntades con testigos y sin ningún notario de por medio. Allí dejó claro que deseaba tener hijos. "El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo", ha relatado Ana en el citado medio. El proceso podría volver a repetirse pronto, atendiendo a las palabras de la propia Ana Obregón: "Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".