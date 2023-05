Ana Obregón no puede estar más orgullosa de su hija, la pequeña Ana Sandra, de la que presume cada vez que puede.

Ana Obregón está viviendo una de las etapas más dulces de su vida al tener en brazos a su hija, Ana Sandra. Desde la muerte de su hijo, Álex Lequio, la actriz y presentadora ha estado sumida en la tristeza. Sin embargo, la llegada de su pequeña ha puesto su vida patas arriba y no puede esconder su felicidad junto a ella. Cada vez que puede, presume de la recién nacida, que se ha convertido en su motor de vida. Ahora, lo hace mostrando nuevas fotografías de Ana Sandra, vestida de minideportista y no puede estar más bonita. Ataviada con un body de una conocida marca de deporte, Ana Sandra disfruta de una siesta en su capazo mientras que a Ana Obregón se le cae la baba y no puede dejar de fotografiarla.

Ana Obregón, que siempre se ha mostrado muy pendiente de su imagen, ahora incluso ha dejado de lado su rutina de ejercicio para centrarse y volcarse en el cuidado de la pequeña. Así mismo lo ha contado la propia presentadora junto a una batería de imágenes en las que Ana Sandra no puede estar más graciosa: "Hoy nos íbamos a entrenar, pero a alguien se le pegaron las sábanas, así que me he solidarizado con ella y llevamos meses sin ir al gym. Te amamos Anita desde el cielo hasta la tierra", escribía.

Ana Obregón aprovecha cada segundo para estar junto a la recién nacida

A pesar de que la actriz y presentadora se ha mostrado siempre muy preocupada por su aspecto físico, ahora tiene otras cosas de las que se preocuparse. Continúa con su vida en Miami, donde está previsto que permanezca alguna semana más. Allí sale a pasear con la pequeña y disfruta de las primeras semanas de la recién nacida viendo paso a paso cómo va creciendo su bebé. Se le cae la baba y no es para menos. Por este motivo, quiere aprovechar cada segundo para estar junto a Ana Sandra y deja de lado otras aficiones y rutinas que siempre ha tenido entre manos.

A través de su perfil de Instagram, Ana Obregón deja constancia de cómo va creciendo la recién nacida, que nació el pasado 20 de marzo. Muy coqueta, Ana Sandra ha acaparado todas las miradas de la actriz y presentadora, además de los seguidores que acumula en su perfil de Instagram su mamá. Son muchos los comentarios y felicitaciones que continúa recibiendo por su nueva maternidad. A pesar de que durante semanas ha generado mucha controversia en nuestro país, ahora parece que las aguas se han calmado. Un hecho que puede hacer que Ana Obregón adelante su vuelta a España, ya que tan solo quiere regresar cuando pueda estar tranquila en su país para poder continuar con su vida al lado de la pequeña Ana Sandra.