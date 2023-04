Ana Obregón comparte nuevas fotos de su hija, “vestida para ir a la Feria de Sevilla”

Ana Obregón continúa su vida en Miami junto a su pequeña Anita. Tras hacer pública su maternidad, la presentadora todavía tiene que estar en Estados Unidos hasta que arregle todo el papeleo de la bebé. Mientras tanto en España, se celebra la feria de abril de Sevilla, festividad para la que la actriz tiene un recuerdo. Comparte nuevas imágenes de su niña ataviada con un body rojo lleno de lunares blancos y una diadema a juego muy orgullosa. Le dedica unas bonitas palabras llenas de intención y significado.

"Hoy has ido al pediatra vestida como para ir a la feria de Sevilla porque tu corazón es TAN español que te pones flamenca cuando te toca el biberón", cuenta a todos. La bebé tiene ya mucho carácter y se lo hace saber cada vez que tiene ocasión: "Eso si, no se te ocurra quitarle el tete, que para eso ya se lo sujeta con su manita". Está muy feliz con cómo está creciendo y recuerda una y otra vez lo que significa para ella y lo que sería para Aless Lequio, su hijo: "Te amamos Anita, en la tierra y en el cielo".

Ya no se esconde y comienza a dejarse ver por las calles de Miami en su día a día sin miedo a ser captada por las cámaras. En SEMANA en exclusiva puedes conocer más detalles de esta rutina y del apartamento de más de 9.000 dólares mensuales de alquiler en el que se encuentra y reciben a sus visitantes. Este ático se encuentra en un lujo edificio en la planta número 19 y tiene más de 100 metros cuadrados. Desde él está realizando toda la promoción del libro 'El chico de las musarañas'. Una obra que comenzó a escribir su hijo y que ella consiguió terminar y publicar. Este libro trae nuevos detalles de todo el proceso que ha superado desde la pérdida de su hijo, que falleció en mayo de 2020.

La visita de Susana Uribarri a Ana Obregón

Ana Obregón recibe una visita muy especial en su estancia en Estados Unidos. Susana Uribarri, amiga y representante tomó un avión hace unos días para encontrarse con ella allí. Es la primera visita que le realizaba a la actriz después del nacimiento de la bebé y toda la polémica que la rodea. Son días de relax y de diversión y, por ello, han podido salir juntas de paseo. Disfrutan, también, de las terrazas y centros comerciales que la ciudad les ofrece. Es notoria la felicidad de la presentadora con esta visita que recibía y así lo refleja en sus redes sociales: "Qué ilusión me ha hecho la visita de mi amiga del alma y su guapísima hija".

Su amiga, Susana Uribarri, es una gran ayuda y la ha acompañado a descubrir nuevos lugares en Miami : "Reconozco que les ha costado arrancarme de casa y dejar a mi princesa por unas horas. Os quiero muchísimo". Es tiempo ahora de afrontar la vida con otra perspectiva y todas ellas la ayudan: "Por cierto, he dejado después de tres años mi luto, solamente blanco y negro, porque mi corazón así lo sentía. Ha llegado Anita y con ella todos los colores del arco iris". Y esa felicidad es la que está transmitiendo a los que le rodean, incluida su representante: "Qué alegría ver en vivo la gran felicidad que me transmite mi amiga del alma. No podía ser de otra manera con su muñeca en casita llena de pañales, biberones y lo más importante, llena de amor".