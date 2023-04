Ana Obregón comparte el mensaje de un bloguero que revela su indignación: "Estoy hasta el papo"

Se llama MeryMer Xatnez y tiene un perfil en Instagram bajo el nombre de 'tansolo_merymer'. En esta cuenta lo siguen poco más de 1.464 seguidores. Una cantidad relativamente pequeña si tenemos en cuenta el extenso océano en el que se mueven las plataformas digitales. Este jueves, este influencer ha compartido un mensaje en las redes sociales que ha sido visto por una cantidad ingente de usuarios. Y es que Ana Obregón se ha hecho eco de sus palabras. Unas en las que el bloguero sale en defensa de ella. "Estoy hasta el papo de que se esté juzgando a Ana Obregón por haber cumplido la última voluntad de su hijo y haya traído al mundo a su nieta", arranca diciendo. La presentadora, con un millón de followers, no ha dudado en hacerse eco de su misiva, que llega en uno de los momentos álgidos de la tormenta mediática en la que se ha convertido la noticia de su maternidad.

"Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre", dice Ana Obregón

En su mensaje de Stories, el blogger se lamenta de que quienes juzgan a Ana Obregón sean también quienes "se hayan rasgado las vestiduras durante dos años con Rocío Carrasco, que ha acusado a un hombre de maltratador cuando 7 jueces no encontraron indicios de delito y como madre ha expuesto a su hija de delincuente ante toda la sociedad, consintiendo que se la señale y se la destruya. ¡Dejad a Ana tranquila! ¡Que sea feliz!". No cabe duda de que su mensaje ha calado hondo en el corazón de la bióloga, quien le ha agradecido el gesto compartiendo su publicación en su Stories. De este modo hace suya una queja sobre la repercusión que está teniendo su caso. Ya se sabe que, en el mundo de las plataformas digitales, compartir el mensaje de terceros es una práctica muy frecuente, ya que es un modo sutil de expresar lo que uno piensa.

"Yo hubiera hecho exactamente lo mismo por mis hijas. Me parece precioso este gesto de amor. No hay que estar sacando tantas cosas feas que no tiene". Es el mensaje de otra usuaria que se suma a las manifestaciones en apoyo a Ana, y que esta ha reflejado en su cuenta de Instagram. Y es que aunque en estos momentos se encuentra en Miami con su hija, Ana Sandra, a más de 4.000 kilómetros de casa, la conocida conductora de televisión y artista está al tanto de todo lo que se está diciendo dentro y fuera de nuestras fronteras sobre su decisión de ser madre en el umbral de los 70 años. Hace apenas unas horas, sin ir más lejos, reflejaba precisamente la difusión que está teniendo todo esto: "Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre".

Vídeo: Instagram

Ana Obregón no oculta que está feliz. Pero el tsunami mediático que ha generado su maternidad es algo que percibe de manera clara en las costas de Florida. Ella no está dispuesta a someterse al juicio de nadie. "Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad. Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender", ha zanjado en 'Hola'.

"Lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él", ha confesado Ana en el citado medio. Después de tres años sumida en el dolor más profundo no está dispuesta a que nadie haga sombra a su felicidad. Quizás esto explique que haya reflejado en su perfil online uno de tantos mensajes de apoyo que recibe. Lo necesita y lo agradece.