Ana Obregón celebra los tres meses de su hija Ana mostrando su álbum de fotos

Ana Obregón no puede estar más feliz de ver cómo Anita, su nieta, crece. La actriz comparte con todos sus seguidores las primeras imágenes de la pequeña desde que volvieran a España. En la península tenía numerosos compromisos profesionales, como la presentación a los medios de su libro 'El chico de las musarañas' y volvió de su estancia de Miami hace unas semanas. Este 20 de junio se cumplen 3 meses desde que su "Anita" nació y quería celebrarlo con nuevas fotografías y una carta llena de amor.

"Feliz cumple 3 meses, Anita. Has llegado a mi vida como un angelito deseado por tu papá, desde la tierra hasta esa eternidad donde vive ahora amándote y protegiéndote cada segundo agradecido con los que celebran tu existencia y perdonando a los que te negaron el derecho a vivir", escribía. Agradece así la posibilidad de tenerla junto a ella después de haber perdido a su padre, Aless Lequio, en mayo de 2020 tras un cáncer.

"He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti", le dedica Ana Obregón a la pequeña Anita

No quiere prestar más atención a todos los comentarios que le hacen llegar después de que su llegada se convirtiera en todo un debate público. "Porque así era tu papá, lleno de bondad e integridad. He vuelto a respirar, sonreír y vivir gracias a ti", reconoce. Hoy es el día de Anita y no piensa perder la oportunidad de festejarlo tal como lo tiene pensado.

"A las 8 de esta noche prepararé una tarta de bibes que soplaremos con tu papá, tu bisabuela y bisabuelo, que te cantarán cumple-meses feliz con amor infinito", desvela acompañando a las fotografías de la niña en momentos de su día a día. "Amores de mi vida", "cumple feliz" y "Aless forever" son las etiquetas elegidas por la presentadora para que puedan ver esta publicación que comparte con orgullo en su perfil.