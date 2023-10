Ana Obregón celebra los siete meses de Ana Sandra: "He vuelto a sonreír"

Este 2o de octubre es un día muy señalado para Ana Obregón. Su hija, Ana Sandra, cumple siete meses y lo ha celebrado publicando unas de sus fotos más divertidas junto a ella. Con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz da las gracias por tener a la pequeña en su vida y recuerda el día en el que su hijo, Álex Lequio, falleció. "Te queremos eternamente", asegura.

Con unas imágenes en las que las vemos riéndose a carcajadas, Ana Obregón ha celebrado los siete meses de vida de Ana Sandra. La actriz se ha vestido con una camiseta en la que aparece impresa una imagen en la que aparece con Álex Lequio cuando éste era pequeño. Un significativo detalle que no ha pasado desapercibido debido a la importante fecha. "Mi Aless: Solamente hay dos días importantes en mi vida, el día que naciste, porque ese día me diste la vida… aunque luego el 13 de mayo de 2020 me muriera contigo", comienza a decir.

"Y el día que nació tu hija, el 20 de Marzo del 2023, porque ese día volví a vivir. Hoy hace siete meses que he vuelto a sonreír, y la mimo cada segundo con todo el amor que tú le darías", prosigue. En las imágenes compartidas por la presentadora podemos ver a la bebé jugando con un libro interactivo sobre la alfombra que hay en el salón de la casa. Echando un vistazo rápido, también se observan multitud de fotos de Álex Lequio junto a la actriz. No obstante, lo más llamativo es la sonrisa de ambas. Ana Obregón y su hija aparecen relajadas, disfrutando del tiempo juntas, riéndose. "Vives cada segundo en nuestros corazones. Hoy celebraremos sus 7 meses contigo. Anita y yo te queremos eternamente", termina escribiendo.

Ana Obregón prepara el bautizo de Ana Sandra

Falta poco para que Ana Obregón celebre una de las citas más señaladas en la vida de Anita: su bautizo. La bióloga más famosa de España siempre ha tenido claro que quería que su hija-nieta pasara por este rito católico, como ya hizo Aless cuando era pequeño. En estos momentos, ultima todo los detalles para que esa fecha tan señalada en su calendario familiar sea memorable. "Todo va muy bien todo, ya os contaré. Esta preparado casi todo", aseguraba recientemente.

Será a finales de año, más concretamente en diciembre. Por el momento, están con las pruebas del vestido que lucirá su hija-nieta en el bautizo. Un atuendo muy especial diseñado especialmente para la ocasión y con el que Ana se ha implicado personalmente. Finalmente, Anita no llevará el faldón que vistió Aless durante su bautizo, que le valió un reproche de Alessandro Lequio, en vivo y en directo, el pasado mes de mayo.