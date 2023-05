Ana Obregón celebra los dos meses de vida de Ana Sandra con un mensaje para su hijo: "La cuido por ti"

Ana Obregón es una mujer feliz, a pesar de todas las vicisitudes que le ha dado la vida en los últimos años. La actriz es una mujer nueva y vuelve a sonreír gracias a la llegada de la pequeña Ana Sandra. Fue hace dos meses cuando la hija del fallecido Álex Lequio nació en Miami y la presentadora no ha dejado escapar la ocasión de dedicarle unas tiernas palabras. En concreto, ha recordado a su pequeño del alma y le ha prometido que le dará todo el amor que pueda a la bebé.

Para celebrar sus dos meses de vida, Ana Obregón ha compartido una tierna instantánea de Ana Sandra en la que la vemos envuelta en una toalla blanca. Podemos ver sus grandes ojos y como mira a cámara mientras que tiene un enorme chupete verde en su boca. Junto a esta preciosa imagen, la actriz escribe un emotivo texto dirigido a su hijo, Álex Lequio. "FELIZ CUMPLE!!! 2 MESES!! ANITA", dice con cierta efusividad. "Mi Aless. Tu hija hoy cumple dos meses. Cada segundo de cada día le doy todo el amor que tanto te hubiera gustado poder darle", prosigue emocionada. Ana Obregón cuenta que está ensimismada con la pequeña, a la que no le falta nada y a la que no le quita la vista de encima. "La abrazo por ti, la cuido por ti, la amo por ti. Y sé que tú nos proteges desde allá donde estás durmiendo. Sois los amores de mi vida", concluye.

Esta dedicatoria llega tan solo una semana después de que se cumpliera el tercer aniversario de la muerte del joven empresario. Entonces, Ana Obregón reconocía que todavía no había aceptado que su hijo no estuviera con ella y maldecía al "puto cáncer" que le había robado su prometedor futuro. "Nadie amaba la vida tan intensamente como tú. Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería", decía. Ahora, Ana Obregón intenta sobreponerse a los duros golpes que ha recibido en los últimos años tras la muerte de su pequeño del alma y sus padres. Por el momento, la actriz permanece en Miami a la espera de volver con la recién nacida a España.

Ana Obregón se sincerará con Bertín Osborne

Aunque no está claro cuándo se producirá su vuelta a España, lo cierto es que esta podría ser próximamente pues Ana Obregón ha cerrado una entrevista con Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. En concreto, el propio presentador reconoció que no había hablado con la actriz sobre el tema porque quería que fuera delante de las cámaras. No entraba a valorar el proceso por el que había pasado la presentadora pues quería conocer de primera mano cómo se había producido. Este programa supondrá el regreso de la protagonista de 'Ana y los siete' a Mediaset, la cadena con la que ha firmado dar las Campanadas para despedir este 2023.