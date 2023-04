Ana Obregón celebra el aumento de su popularidad tras ser madre

La maternidad de Ana Obregón ha dado un vuelco a la actualidad en España. Y, como bien sabemos, su caso ha dado el salto también a los titulares en el extranjero. Ya hemos visto cómo medios de comunicación de todos los rincones del mundo se han hecho eco de su decisión de ser madre a los 68 años, así como del hecho de que haya usado esperma de su hijo, Aless Lequio, fallecido hace casi tres años, para dar la bienvenida a su niña. Tanto ha aumentado su popularidad dentro y fuera de nuestras fronteras que el conocido portal IMDB, especializado en cine y producciones audiovisuales. "Ana entra en la lista mundial de popularidad de @imdb", recuerda la presentadora en sus redes sociales. Y es que su perfil ha logrado ubicarse entre las más vistas en esta web.

IMDB s la base de datos de películas más grande y completa de la web que almacena información relacionada con películas, personal del equipo de producción, directores, actores, bandas sonoras, series de televisión, programas de televisión, videojuegos, etc. Este portal, inaugurado en 1985, recibe más de 100 millones de usuarios únicos al mes y es considerado un referente en el mundo del cine, la televisión y las producciones audiovisuales en todo el planeta. Ana Obregón es una de las actrices que encabeza el ránking de búsquedas a raíz de su polémica maternidad.

Y mientras Ana celebra haber ganado más fama aún si cabe tras dar la bienvenida al mundo a su pequeña, Alessandro Lequio sigue aportando nuevos detalles sobre lo que rodea a la pequeña, que es también su nieta. El pasado martes, en el plató de 'El programa de Ana Rosa', hizo referencia a los posibles problemas legales a los que tendría que hacer frente Ana una vez que regrese a España con la recién nacida. "Leo una noticia de hace unos minutos: "El Ministerio de Pilar Llop presiona al Registro para que rechace la inscripción de la hija de Ana Obregón", decía.

En su intervención en el espacio que presenta Ana Rosa Quintana, Lequio hizo otro apunte también sobre el testamento ológrafo de su hijo Aless del que habló recientemente Ana. "La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica la participación de una donante de óvulo y de una gestante la tomé el mismo día en que mi niño se fue al cielo", explicó la actriz a 'Hola' al presentar a su pequeña.

"La gente no sabe que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus deseos... aunque el notario no puede estar presente en ese momento", contaba hace una semana la actriz. También destacaba que este documento "existe y es legal". Lequio quiso aportar un matiz al respecto: "Me permites interrumpir un segundo... Solo un matiz muy importante... Un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso quiero decir".