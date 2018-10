4 Duras sesiones de quimioterapia

Otra de las cuestiones a las que Ana Obregón no ha tenido reparos en explicar en su entrevista ha sido cómo está llevando su hijo el tratamiento de quimioterapia: “Los durísimos tratamientos de tres días y casi diez horas diarias que le dejaban sin poder moverse. Mi hijo me ha dado una lección de vida y me ha enseñado que es un honor ser su madre. Porque con 26 años y toda la vida por delante, no se ha quejado ni un solo momento”.