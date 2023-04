Ana Obregón ataca a Rocío Carrasco para defender su decisión

Desde que Ana Obregón se convirtiera en madre a los 68 años, en todo el mundo se habla de su caso. La noticia ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Dentro de España, su decisión de ser madre es tema de debate no solo en los platós de televisión. Es el tema favorito de conversación de encuentros familiares y entre amigos, chats de WhatsApp y comentarios en las redes sociales. Ha sido precisamente en ellas donde un seguidor suyo ha compartido un mensaje en el que ha criticado duramente a quienes la juzgan. Y en el que ha cargado duramente contra Rocío Carrasco. Consciente del poder de las palabras de este follower, la actriz ha compartido su post. Una manera clara de suscribir sus palabras y de sumarse a la comparación con la hija de Rocío Jurado para defender su delicada determinación.

Para entender la crítica que ha hecho Ana Obregón a la madre de Rocío Flores basta leer la publicación que ha subido un bloguero llamado MeryMer Xatnez, cuyo nombre en Instagram es 'tansolo_merymer'. Este microinfluencer, con 1.464 seguidores, ha salido en defensa de Ana Obregón con estas palabras: "Estoy hasta el papo de que se esté juzgando a Ana Obregón por haber cumplido la última voluntad de su hijo y haya traído al mundo a su nieta y se hayan rasgado las vestiduras durante dos años con Rocío Carrasco, que ha acusado a un hombre de maltratador cuando 7 jueces no encontraron indicios de delito y como madre ha expuesto a su hija de delincuente ante toda la sociedad, consintiendo que se la señale y se la destruya. ¡Dejad a Ana tranquila! ¡Que sea feliz!". Otro seguidor de Ana, cuyo contenido también ha subido a su cuenta oficial, señala: "Yo hubiera hecho exactamente lo mismo por mis hijas. Me parece precioso este gesto de amor. No hay que estar sacando tantas cosas feas que no tiene".

Este blogger ha subido su post en Stories y ha etiquetado a Ana Obregón. Cuando esta se ha percatado de lo que argumenta en su publicación, lo ha tenido claro. De este modo, y muy probablemente con el fin de defenderse a sí misma, se ha hecho eco de su escrito. Al compartir esta misiva, no cabe duda alguna de que Ana ha hecho suyas estas explosivas palabras. Con un millón de seguidores a sus espaldas, esta profesional de los medios de comunicación -con casi medio siglo de experiencia a sus espaldas- sabe muy bien que reflejar las opiniones de otros en las redes sociales es una manera indirecta de lanza un anuncio de manera pública... solo que en boca de terceros.

"Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre", dice Ana Obregón

Con su explosivo y compartido post de Stories, Ana Obregón ha utilizado el caso de Rocío Carrasco para salir en defensa propia. Ella lo ha dicho en varias ocasiones: hubiera dado la vida por su hijo Aless, quien falleció como consecuencia del cáncer el 13 de mayo de 2020. Quien sepa leer entre líneas bien podría interpretar que al mencionar a Rocío Carrasco, Ana azota con fuerza contra la hija de 'la más grande'. Recordemos nuevamente esta frase que ha reposteado de su admirador: "Como madre ha expuesto a su hija de delincuente". Con esto ya dice mucho.

Sirva esta otra frase de Ana Obregón como una declaración de intenciones: "Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre". Promete así defender a capa y espada a su pequeña, pase lo que pase. Y le pese a quien le pese.