Dentro de apenas unos días, Ana Sandra, la hija de Ana Obregón, cumplirá seis meses. Una fecha muy especial para la presentadora, que estos días disfruta de unas vacaciones en Mallorca con su pequeña en la preciosa casa familiar que ella y sus hermanos heredaron de sus padres. Desde allí ha compartido nuevos detalles sobre cómo afronta el futuro. A sus 68 años, Ana es consciente de que debe tener todo bien atado para garantizar que su niña quede bajo la custodia de alguien de su total confianza el día que ella muera. Por este motivo ha escrito ya un testamento en el que ha asignado quién será la persona que se hará cargo de la bebé tras su fallecimiento. Te contamos de quién se trata.

Por suerte, Ana Obregón no ha tenido que buscar demasiado lejos para encontrar a la persona ideal para cuidar y ser responsable de Ana Sandra en el caso de que ella pierda la vida antes de que su hija cumpla la mayoría de edad. Se trata de su sobrina Celia Vega-Penichet, hija de su hermana Celia. La joven, de 31 años, siempre ha mantenido un perfil bajo y en lo que respecta a medios de comunicación es una gran desconocida. Sin embargo, es una de las familiares más cercanas y queridas de Ana. Celia y su hijo Aless, fallecido el 13 de mayo de 2020, se criaron prácticamente juntos. Y aunque eran primos, se querían como auténticos hermanos. Quién mejor que ella, que adoraba a Álex, para proteger a la hija biológica de este.

Ana Obregón asegura que "todo está pensado desde el minuto uno"

"Yo ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina", ha destacado la Ana Obregón en 'Hola'. La actriz y presentadora lleva tiempo pensando bien en cada paso que debe dar en este sentido. Queda claro que no ha dejado lugar alguno para la improvisación: "¿Tú crees que esta decisión no la he meditado?", dice. "Todo está pensado desde el minuto uno. Celia era como la hermana de Aless y está en enloquecida con Anita".

La madrileña ha contado al citado medio que su sobrina Celia está de acuerdo con esta importante decisión que ha tomado y que afecta de manera decisiva al futuro de Ana Sandra si ella perdiera la vida antes de que su hija sea mayor de edad. "Yo ya lo he hablado con ella y le he dicho: "Ya está el testamento: cuando yo no esté tú vas a cuidar de Anita". La bióloga tiene plena confianza en su sobrina. Cree que "va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté". Prueba de la estrecha relación entre Además va a ser su madrina del bautismo de la niña, que se celebrará el próximo mes de septiembre.