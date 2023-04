Ana Obregón, ajena a la polémica, enseña la habitación de su hija en su casa de Miami

Ana Obregón está viviendo una etapa de enorme ilusión desde que naciera su hija Ana Sandra. La pequeña vino al mundo el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami y desde entonces la presentadora no cabe en sí de felicidad. A medida que pasan los días, la presentadora ha ido desvelando nuevos detalles sobre su vida en Miami, donde se encuentra en estos momentos. Hace apenas unas horas ha compartido imágenes del dormitorio de su pequeña. Tal y como ha mostrado, se trata de un dormitorio decorado en tonos naturales que cuenta con una espectacular vista del mar. No se pierda el vídeo para ver los rincones del cuarto de la bebé.

Vídeo: Instagram

"Anita Junior, hablan de ti en los periódicos de todo el mundo", señala la bióloga a través de Stories. Cierto es que no se habla de otra cosa dentro y fuera de España. Ana Obregón es plenamente consciente del impacto internacional que ha tenido la noticia del nacimiento de su hija. Esta semana ha desvelado que la recién nacida es, además de su hija legal, su nieta. Y es que es descendiente de su hijo Aless. Y que utilizó el esperma que congeló su hijo antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia para poder traer al mundo a la niña.

Sabe que en España su nombre y el de su hija está en boca de todos. Sabe el interés que despierta su vida. Pero no le interesan las polémicas. Solo quiere centrarse en todo lo bueno que le está dando la vida. Así, ha enseñado un rincón de su dormitorio, cómo es la cuna de la pequeña Ana y la espectacular terraza con vistas a las playas de Miami a la que tiene acceso la habitación. Está entusiasmada ahora que vive rodeada de pañales, de ropita rosa y de colonia infantil, como ella misma ha detallado.

Ana escribe una emotiva carta a su hijo Aless en relación a su niña: "Te prometo que la cuidaré"

El pasado miércoles confesaba en la revista 'Hola' que no rechaza la posibilidad de tener más hijos. "¿Hubieras preferido un niño?", le preguntan. Y ella responde: "Hombre, me hubiera gustado también un niño, pero ¿quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día". Incluso ha vuelto a hacer mención a la posibilidad de aumentar la familia con los colaboradores de 'Sálvame'. "No hay otro bebé, pero tengo ganas de otro", le ha dicho a través de un mensaje a María Patiño. "No sabes la sensación que tengo, es emocionante. Solo una madre sabe lo que es perder un hijo. Nadie se puede imaginar el infierno que he vivido", decía en otros mensajes enviados a Terelu Campos y Belén Esteban.

"Lo que siento cuando la abrazo es como que abrazo a mi hijo, porque en el fondo estoy abrazando a mi hijo. Es lo único que me queda vivo de él", expresa Ana en el citado medio. Su momento es tan dulce que no está dispuesta a que nada ni nadie se lo estropee. "Nadie en el mundo puede poner en duda que cuando una madre entierra a su hijo tiene que cumplir su última voluntad", asegura. "Si hay opiniones en contra, yo no aguanto ninguna, ni voy a admitir ninguna. Nada más que la de un padre o una madre que hayan enterrado un hijo. Solo ellos son los que pueden opinar y los que me pueden entender".

Hace apenas unas horas, Ana compartía una emotiva carta dedicada a su hijo Aless. Esta comenzaba haciendo una firme promesa sobre la pequeña Ana: "Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás".