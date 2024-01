Ana Obregón acusa a Alessandro Lequio de filtrar información de la Fundación

Ana Obregón ha hablado como nunca antes. Cuando se ha dado a conocer que en 2023 no hanllegado a la Fundación Aless Lequio ningún fondo procedente de su creadora, esta ha estallado a través de Pepe del Real. La presentadora ha aprovechado la presencia del colaborador en ‘Vamos a ver’ para aclarar algunos asuntos relacionados con sus ganancias económicas en los últimos meses y, además, ha lanzado un dardo en toda regla a Alessandro Lequio.

En un primer momento, el elenco de colaboradores de ‘Vamos a ver’ ha hecho referencia a la manera en la que Ana Obregón ha despedido su año más atípico. La intérprete de ‘Ana y los 7’ daba la bienvenida al 2024 con la compañía de su nieta, de quien no ha dudado en presumir a través de redes sociales. Sin embargo, todas las miradas han estado posadas sobre ella en las últimas horas por un asunto que nada tiene que ver con la pequeña.

Mientras que Informalia ha revelado que Ana no ha donado nada aún a la Fundación Aless Lequio de sus ganancias del 2023 por las exclusivas ni por el lanzamiento del libro ‘El chico de las musarañas’, ella ha hablado. La bióloga ha contactado con Pepe del Real para aclarar que, si no ha aportado ninguna cantidad de dinero todavía porque los derechos de autor de la obra no se computan hasta final de año. Esto indica que, al estar tan solo a día dos de enero, a Obregón todavía no se le habría abonado el importe correspondiente, y por ende, ella tampoco ha podido hacer lo propio con la organización.

Por otro lado, Ana ha dejado entrever que su relación con Alessandro Lequio es más tensa que nunca. La presentadora ha revelado al colaborador que esta información sobre la Fundación tan solo la conocen ella misma y el conde, razón por la que le “resulta extraño que los medios de comunicación hayan tenido notificación”: “Sospecha que haya sido Alessandro Lequio quien la ha filtrado”, ha contado Pepe del Real. Unas palabras que caían como un jarro de agua fría sobre el plató de Telecinco, siendo muchos los compañeros del hispano-italiano que han salido en su defensa.

Aunque han sido muchos los intentos por parte de la actriz de tender puentes con el que fuera su compañero de vida por el bienestar de Ana Sandra, cada vez están más distanciados. El colaborador no ha querido conocer a la pequeña cuando está a punto de cumplirse un mes de su nacimiento. Una actitud que no ha gustado en absoluto a su ex, que ha admitido en diversas ocasiones haber avisado a Alessandro de momentos importantes como el bautizo de la niña.

Pese a que permanece firme en sus convicciones, Lequio intenta no tratar este asunto en sus intervenciones en ‘Vamos a ver’. El conde quiere preservar tanto su intimidad como la de su hijo fallecido, aunque dadas las acusaciones que Ana ha vertido sobre él, se espera que hable sobre el tema en cuanto reaparezca en el plató del programa de Telecinco.

Ana Obregón, plenamente centrada en el cuidado de Ana Sandra

Por su parte, Obregón sigue totalmente centrada en el cuidado de su hija. La presentadora tiene previsto hacer los ingresos monetarios pertinentes a la Fundación Aless Lequio cuando lo perciba, aunque también quiere que a su nieta no le falte de nada. A través de ‘Espejo Público’, Ana ha dicho que algunas exclusivas “se las queda porque tiene una boca que alimentar”. Además, también “ha dejado de trabajar” para cuidar del bebé y dedicarle todo el tiempo posible. Unas palabras que demuestran que, actualmente, para la intérprete existe una prioridad que va por encima de todo y que va a defender del mismo modo que lleva haciendo durante meses.

Podría decirse que el 2023 ha sido el año en el que la madrileña ha conseguido remontar el vuelo. Ana había permanecido sumida en la más absoluta tristeza desde que su hijo falleció a consecuencia del cáncer que padecía, pero la llegada al mundo de Ana Sandra le daba fuerzas para seguir adelante. La hija de Aless Lequio nacía a través de gestación subrogada y abría un debate tanto dentro como fuera de nuestras fronteras que no ha importado en absoluto a su abuela, que se ha enorgullecido en todo momento de su decisión.