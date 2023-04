Ana Obregón aclara las dudas sobre su nieta

En medio de una vorágine mediática, Ana Obregón ha querido aclarar algunas dudas. La actriz y presentadora, que continúa en Miami cuidando a su nieta, ha matizado detalles importantes que están despertando mucho interés en nuestro país. Entre ellos todo lo relacionado al registro de la niña, nacida en Miami, el nombre completo que lleva la pequeña y sus apellidos.

La bióloga, en conversación con Aurelio Manzano, ha subrayado que no existe ningún problema para registrar al bebé en España. “Todo, absolutamente todo, se ha hecho correctamente y legamente”, afirmaba el periodista en 'Fiesta'. Así que la intérprete está muy bien asesorada y no ha dejado ningún cabo suelto. Otro de los asuntos que ha llamado poderosamente la atención tiene que ver con el nombre completo de la niña. El nombre compuesto del bebé es Ana Sandra y los apellidos son Lequio Obregón. Nuevamente ha sido tajante en la respuesta: "El padre de esa niña es Álex Lequio". Por este motivo lleva su primer apellido Lequio. No tiene nada que ver con Alessandro Lequio.

Ana Obregón se pronuncia sobre Carolina Monje

La intérprete ha negado tajante una información que ha saltado a la luz pública en las últimas horas y que tiene que ver con el último amor de su hijo Aless. Se ha comentado la posibilidad de que ella propusiese a Carolina Monje la idea de ser madre. “Es totalmente falso, nunca se pensó que fuera su novia Carolina la que fuera a tener el hijo póstumo de Aless", ha subrayado. Asimismo, ha explicado que su relación con ella sigue siendo excelente. "Tengo muy buena relación con ella". Respecto a los próximos planes de boda de la joven, tiene previsto casarse en octubre con el empresario Alejandro Lopera, ha afirmado lo siguiente: "Por supuesto tiene todo el derecho del mundo a casarse, rehacer su vida y a ser feliz".

Además, Ana Obregón ha indicado que la explicación de cómo ha vivido el proceso del nacimiento de su nieta, lo describe en la biografía de su hijo, 'El chico de las musarañas' que saldrá a la venta el próximo 19 de abril. La publicación de este libro es otro de los sueños hechos realidad del joven. Aless empezó a escribirlo durante su cáncer y su madre cogió el testigo y lo ha terminado. Una esperada biografía en la que Ana Obregón ahonda en los detalles del proceso de gestación de su nieta.