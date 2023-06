Ana Obregón aclara en qué punto está su relación con Alessandro Lequio

Ana Obregón se ha marchado a Sevilla por motivos de trabajo. Ha estado "24 horas sin parar de trabajar", como ella misma ha dicho. El pasado domingo 11 de junio la firma de 'El chico de las musarañas', el libro que su hijo Aless Lequio comenzó y ella terminó, en la Feria del Libro de Madrid se convirtió en uno de los platos fuertes de la edición. Tan solo unos días antes regresó a España para presentarlo ante los medios recién llegada de Miami. En esa rueda de prensa habló de todo sin reparos, incluida su relación con Alessandro Lequio ahora que se ha convertido en abuela. Las aguas pueden haberse calmado y la presentadora aclara así en qué punto se encuentran.

Vídeo: Europa Press

Tras invitarle a conocer a la bebé, este no se pronunció y lanzó un mensaje a todos que dicen "lo bonita" de la historia que narran sus páginas. "Que un chico de 27 años se muera es una historia de terror", expuso en 'El programa de Ana Rosa'. Las aguas pueden haberse calmado y la presentadora aclara así en qué punto se encuentran. "Siempre ha ido bien, siempre ha habido buen rollo", intenta zanjar la actriz a los micrófonos de Europa Press sobre el padre de su hijo. Aunque se le pregunta si ya habría conocido a su nieta, Ana Obregón intenta mantenerse en un segundo plano.

"Llevo sin dormir tres meses, me preguntáis muchas cosas y voy arrasando", les dedicó a los reporteros que la esperaban. Esta no era la ocasión donde se mostrara más dispuesta a desvelar nuevos detalles, solo quería llegar porque "me está esperando Anita para darle el baño. No contesto porque no hay nada que contestar". Muchas de las brechas abiertas en los últimos meses con su libro, podría están ya cicatrizando: "Todos tienen la copia".