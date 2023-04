Ana Obregón, a María Patiño y otros colaboradores de 'Sálvame': "Tengo ganas de otro bebé”

Ana Obregón ha revolucionado España con la adopción de su nieta, Ana Sandra, por gestación subrogada. La noticia saltaba hace solo unas semanas y era ella la que se encargaba de confirmar la información adelantada por SEMANA, vía exclusiva. A sus 68 años no podía estar más feliz, la llegada de la pequeña era un deseo expreso de su hijo Aless Lequio, que falleció en mayo de 2020. Además de transmitir su felicidad por las redes sociales, se ha puesto en contacto con periodistas que se interesaban por el tema. Han llamado la atención sus palabras sobre la posibilidad de ampliar la familia que está formando con su nieta y ella lo ha aclarado. María Patiño entraba en directo en 'Sálvame' y desvelaba la respuesta que le había dado ante este planteamiento: "No hay otro bebé. Pero tengo ganas".

Era Kiko Matamoros el que por la tarde desvelaba que ya se estaba hablando de la posibilidad de que tuviera próximamente que dar la bienvenida a otro bebé. "El rumor que está en las redacciones es que ya viene otro de camino", advertía. Hace unos días ya exponía que, cuándo se conociera quién era el que había filtrado la noticia de la llegada de la nieta de Ana Obregón se generaría el caos. Ahora esa misma persona estaría actuando de nuevo: "Es la misma que ha filtrado que hay otro embarazo en camino".

Para ser más concretos, y en sus propias palabras, este "no es en Estados Unidos, es en Argentina". Ana Obregón continúa en Estados Unidos, en Miami, terminando los trámites para poder regresar a España con la pequeña en sus brazos. Era la propia presentadora la que generaba la confusión tras su entrevista en '¡Hola!'. En ella se planteaba la posibilidad de volver a ser abuela y ella respondía con seguridad: "Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día". El colaborador de Telecinco por ello apuntaba a que "va mucho más allá, dice que es un objetivo que no ha cumplido del todo" y que no descarta cumplir esas palabras de Aless Lequio.

Ana Obregón: "Nadie se puede imaginar el infierno que he vivido"

Terelu Campos y Belén Esteban también han recibido un mensaje de Ana Obregón. Estas se interesaban por la situación que la presentadora vivía y, por ello, han recibido cariñosas palabras. La presentadora leía cómo le relataba la situación en la que se encontró y que le llevó a dar el paso. "No sabes la sensación que tengo, es emocionante. Solo una madre sabe lo que es perder un hijo. Nadie se puede imaginar el infierno que he vivido", leía. La actriz ha pasado una etapa llena de tristeza tras perder a su hijo Aless Lequio y a sus padres en cuestión de dos años.

Sentía cómo no tenía muchas ganas de nada más y la llegada de esta bebé le ha dado luz. "Te juro que la cuidaré con el amor infinito que me das", le decía a su hijo en una carta que ha hecho pública esta misma mañana. Mientras tanto, la de Paracuellos del Jarama tenía un mensaje más directo. No es la primera vez que ambas hablan y se guardan cariño. "Gracias por apoyarme. Tu que eres una gran madre, me entiendes. Qué mejor prueba de amor para un hijo", le relataba ante todas las opiniones y comentarios que estaba recibiendo por su decisión.