Ana Moya ha dicho 'sí'. Con este escueto mensaje, Diego Conde ha anunciado que su chica y él se casan. Tras oficializar su relación hace apenas cinco meses, la que fuera camarera de 'First Dates' y el portero del Leganés se han comprometido. La noticia ha pillado a todos sus seguidores -y amigos- por sorpresa debido al poco tiempo transcurrido desde que saltó la noticia de su noviazgo y su compromiso por todo lo alto. La pareja está feliz, como dejan entrever en las fotografías de la pedida que han compartido en sus respectivas redes sociales. El anillo que le ha regalo el deportista a la 'influencer' lo merece. La pareja no ha querido desvelar su valor pero, a tenor de la imponente piedra preciosa que lo compone y los diamantes que lo rodean, a Diego no le ha salido barato el regalo.

Ana Moya tiene un hijo de siete años, fruto de su relación con Álex Sánchez de Mora

El corto periodo que llevan juntos no ha sido impedimento para Ana Moya y su chico a la hora de tomar la decisión de comprometerse. La protagonista del videoclip 'Camino de rosas' de Alejandro Sanz no puede estar más feliz. Desde que oficializara su idilio, Diego Conde se ha convertido en su mayor apoyo. Como ha comentado ella en diferentes ocasiones, su novio le ha demostrado que se puede creer en las relaciones sanas, porque sí existen. "Es una persona noble, trabajador que lucha por sus sueños y sabe renovarse para sacar su mejor versión", le define la también modelo.

En cuanto al guardameta, coincidiendo con su 25 cumpleaños, aseguró que de ella que "es la persona que me hace la vida fácil y bonita. Es la persona que está ahí sin necesidad de pedírselo. La persona que quiere a los suyos por encima de todo. La persona con la que quiero pasar el resto de mi vida", escribió el pasado 28 de octubre. Apenas unos días después, Diego se ha atenido a sus palabras y le ha pedido matrimonio a Ana. La joven es madre de un niño de siete años, Mateo, fruto de su relación con el maniquí Álex Sánchez de Mora. El niño ya convive con la pareja y uno de los primeros en enterarse de las intenciones a futuro de su madre con su novio.

Los amigos de la pareja se vuelcan con ellos (sorprendidísimos)

Nada más publicar la noticia a través de sus redes, Ana Moya ha recibido un aluvión de felicitaciones. La joven es uno de los rostros más conocidos de Instagram, donde suma algo más de 381 mil seguidores. También se codea con lo más nutrido de la 'jet set' del mundo digital, como Anita Matamoros. La también 'influencer' no ha querido pasar la oportunidad de darle la enhorabuena a su compañera. Lo mismo, Anabel Alonso, muy sorprendida con el notición."¡¡¡¡Por Dios!!!", le ha escrito. Otra que ha reaccionado al anuncio ha sido Nagore Robles, que tampoco salía de su asombro. "Aaaaay, qué fuerte, Anaaaaa", le ha comentado, dejando entrever que el compromiso de la pareja no era algo que se pudiera prever.