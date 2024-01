Ana Mena, de 'reina del botellón' a reina de las Campanadas

Ana Mena se ha coronado como una de las grandes triunfadoras de la Nochevieja, y no es para menos. La cantante debutaba desde la Puerta del Sol junto a Ramón García y Jenni Hermoso el pasado 31 de diciembre de la mano de Televisión Española. Un proyecto al que la artista hacía frente con la mayor de las ilusiones y que ha dejado un buen sabor de boca entre los espectadores.

Con ayuda del estilista Xanti de Barros y el talento del diseñador Ze García, Ana Mena lograba dejar boquiabierta a la audiencia con un vestido de chantilly súper ajustado de cuello alto y manga larga en color verde botella. Un busto con ausencia de escote y una enorme abertura de estilo cut out en el costado derecho, además de una falda asimétrica que dejaba completamente al descubierto sus piernas. Una elección muy acertada para una cita tan aclamada como las Campanadas, la cual ha situado a la intérprete de ‘Madrid City’ en el más absoluto estrellato.

Ahora que está en lo más alto, Ana ha protagonizado una entrevista para Harper’s Bazaar en la que recuerda sus complicados comienzos: “He cantado en botellones donde la gente se daba la vuelta y ni me miraba. Ellos estaban bebiendo y, claro, preferían el chundachunda al pop”, ha comenzado explicando. Unas palabras que dejan entrever que la cantante ha luchado al máximo hasta conseguir su sueño, aunque no ha sido fácil: “He tenido momentos de llorar porque la música es realmente dura (…) Es una carrera de fondo: apasionante, pero durísima”.

Del 'infierno' a lo más alto: la sonada evolución de Ana Mena

Tras haber superado los baches laborales que la vida ha ido poniendo en su camino, finalmente Mena se ha coronado como una de las artistas del momento: “2023 ha sido el año más importante de mi carrera (…) A lo mejor en otra época pensaba en hacer una canción más dirigida a la radio o a TikTok, pero ahora lo que quiero es hacer la música que me nace en el momento. Esa naturalidad se transmite y la gente puede percibirla”, ha continuado.

La frescura y la creatividad con la que Ana entona sus canciones no ha pasado desapercibida para la audiencia. Si algo tenía claro desde el primer momento la cantante, es que estaba dispuesta a seguir la estela de Britney Spears o Christina Aguilera: “Se colgaban, hacían locuras y te dejaban con la boca abierta. Es verdad que se nota que nos importa dar todo de nosotras. Hay un panorama de chicas con ambición, que están ‘sirviendo’ mucho encima del escenario y a mí me encanta”, ha confesado, visiblemente orgullosa por sus éxitos y dispuesta a recopilar muchos más.