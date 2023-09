Ana María Eldón, muy afectada por las palabras de su hija Gema Aldón

Ana María Eldon está profundamente afectada por las declaraciones que su hija, Gemma Maldon, ha realizado sobre ella. Gema se ha manifestado de forma contundente al expresar su total desacuerdo con la boda de su madre con Eladio. No obstante, ésta no ha sido la única crítica hacia Ana María. Gloria Camila también ha respondido cuando se le ha preguntado sobre el tema, teniendo en cuenta que se ha separado de su padre, José Ortega Cano, hace no más de un año. "No he pensado mucho en esto. Que sean felices y ya está. Si así lo han decidido, genial. Solo deseo felicidad a todo el mundo", ha señalado Gloria Camila.

Mejor decirlo en privado

Ana María reconoce que ha pasado unas noches complicadas y reconoce que le ha sido difícil dormir. Se siente herida por las numerosas críticas y mentiras que ha escuchado en estos últimos días. Sin embargo, las palabras de su hija Gema han sido, sin duda, las que más la han afectado. La prometida de Eladio siente que lo correcto habría sido que su hija le expresara sus preocupaciones en privado y no públicamente. "Si tienes que decir algo, dímelo a mí", ha dicho Ana María por teléfono y entrando en directo al programa 'Fiesta'.

Entre las declaraciones que más han herido a Ana María están las de que su hija no le ha dado su enhorabuena, considera que su madre está cometiendo un error y, sobre todo, el hecho de que Gema dijo que ve en "Ana María a una adolescente de 15 años". Tras estas declaraciones, Ana María contactó a su hija para pedirle explicaciones. Según ha comentado, le dijo a Gema: "Si tienes que decir algo, dímelo a mí. ¿Por qué no lo has hecho?". La respuesta de Gema fue que simplemente respondió con sinceridad a lo que le preguntaron. Y no contenta con eso, por la noche volvió a repetir lo que pensaba de su madre y su boda a través de sus redes sociales.

"Quiero casarme contigo"

Actualmente, Ana María Eldon se encuentra en Madrid y planea regresar al plató del programa de Telecinco para ofrecer más detalles sobre la conversación telefónica que mantuvo con su hija y cómo está manejando las críticas que no para de recibir. "Ya está bien el odio y la cantidad de insultos que hay en las redes sociales", afirma Ana María. Ella y Eladio llevan cuatro meses de relación y para ella eso es tiempo más que suficiente para darse cuenta de que es el hombre de su vida. Ha sido un flechazo. Por su parte, Eladio sorprendió a todos los colaboradores de 'Fiesta' al entrar en directo y hacerle la petición de mano. "¿Te quieres casar conmigo?". Ana María, emocionada, no tardó en darle su respuesta. "Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo".