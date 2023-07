El empresario José Luis López, más conocido como el 'Turronero', ha celebrado su 60 cumpleaños por todo lo alto. Una gran fiesta que ha tenido como escenario el Palacio de Exposiciones de Sevilla y que ha congregado a 4.000 invitados, entre ellos, muchos rostros conocidos. Ana María Aldón no ha faltado a la cita quien ha coincidido con su exmarido, José Ortega Cano, y su hija, Gloria Camila. También ha estado presente el hijo pequeño del exmatrimonio, José María.

Todo apunta a que ha sido un tenso encuentro. Cabe recordar que Gloria Camila siempre ha sido muy crítica con la colaboradora y ya antes del divorcio había roto toda relación con la andaluza. Además, Ana María Aldón confirmaba hace tan solo unas semanas que ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. Tiene una nueva pareja, se trata de un atractivo hombre de ojos azules que reside en Madrid. Un romance que salta a la luz pública cinco meses después de que firmara el divorcio del diestro.

La nueva vida de Ana María Aldón

La separación de Ortega Cano supuso un punto de inflexión en la vida de Ana María Aldón. Una etapa especialmente complicada que arrancó con una fuerte crisis de pareja. En aquel momento, de gran exposición mediática, la diseñadora tuvo que apartarse de la televisión por prescripción médica. Ella misma confesó después haber padecido depresión y haber precisado de la ayuda de profesionales. Ahora, ha conseguido dar un giro de 180 grados a su vida. Dejó Madrid y se mudó a una nueva casa en El Casar, Guadalajara. Continúa trabajando en televisión, concretamente en el programa 'Fiesta', y ha vuelto a enamorarse.

"Me siento la mujer de su vida", afirmaba respecto a su nueva pareja. "Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz", incaba visiblemente ilusionada en el espacio en el que colabora. Su novio tiene más de 50 años y no pertenece al mundo de la televisión. "Me hace sentir que soy su prioridad", añadía. Incluso se ha planteado volver a dar el "sí, quiero". "Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso".