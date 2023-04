Ana María Aldón se sincera sobre Andrés, el novio de su hija, Gema Aldón

Antes de marcharse a 'Supervivientes', Gema Aldón hacía pública su nueva relación y presentaba a Andrés, el hombre que le había robado el corazón y había provocado que le diera una nueva oportunidad al amor. Ahora que la joven está en el punto de mira pues tiene que abandonar el reality tras haberse fisurado el codo, Ana María Aldón se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre la nueva ilusión de su hija.

Ana María Aldón está muy contenta con el novio de Gema Aldón. Considera que le ha hecho bien y ha provocado que su hija esté más calmada y vea la vida de otro color. "Le va a aportar mucha estabilidad y estoy muy contenta por ella", asegura. De la misma forma, la colaboradora de 'Fiesta' ha explicado que la pareja se conoció mientras que ambos trabajaban en el tanatorio. "Le conozco personalmente, es muy respetuoso y educado. Ella quería que yo lo conociese y me alegré de que esté al lado de mi hija dándole cariño que es lo que necesita. Este chico era bueno para que llegase a la vida de ella en cualquier momento, esto es un bálsamo", ha afirmado la diseñadora.

Como viene siendo habitual en ella, tampoco ha dudado en bromear y ha pedido que "ojalá me llegue a mí también un Andrés". De la misma forma, también ha recordado que su hija sólo ha tenido una relación sentimental a lo largo de su vida: "El padre de su hija ha sido el único novio que ha tenido. Ojalá ella tuviese un pasado más extenso. Conoció a una persona, se enamoró y tuvo una hija".

Ana María Aldón, preocupada por la salud de Gema Aldón

Gema Aldón debe abandonar 'Supervivientes' después de que su lesión terminase siendo una fisura en un hueso del codo. Al conocer la magnitud del problema de salud de su hija, Ana María Aldón ha reconocido que se siente mal puesto que fue ella la que le animó a seguir sin saber muy bien el alcance de la dolencia que tenía. "A veces por la noche me harto de llorar y pienso 'qué mala madre'. No tenía toda la información, ni yo, ni nadie. Pero había otra gente que la estaba acusando de querer abandonar el concurso", contaba. Ana María Aldón no tiene ningún nuevo parte de salud sobre el estado de salud de su hija, pero está deseando que llegue a España. "Estoy esperando verla y darle la bienvenida con los brazos abiertos. La inflamación que se ve es tal que me da miedo lo que puede haber debajo", argumentaba.