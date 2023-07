Ana María Aldón se defiende: "Yo no he roto el matrimonio de nadie"

Ana María Aldón vuelve a estar enamorada. La exmujer de José Ortega Cano ha rehecho su vida con un hombre ajeno a los medios de comunicación, su nuevo y discreto novio es Eladio. Sin embargo, a la colaboradora le vuelven a acechar fantasmas del pasado y ha tenido que hacer frente a unas acusaciones por parte de un amigo del novillero Juan Montiel, con quien tuvo una relación hace más de una década.

Antonio de la Puerta, amigo de Juan Montiel, aseguraba que la andaluza era una "interesada del amor". Unas declaraciones que Ana María Aldón ha escuchado perpleja en el programa 'Fiesta'. "Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro. Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro. Ella quería aspirar a más. A través del maestro, ella se ha hecho la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas, de televisiones, aprovechaba al maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión".

La reacción de Ana María Aldón

La de Sanlúcar de Barrameda se ha mostrado indignada por estas últimas declaraciones que remueven un pasado que para ella ya ha caído en el olvido. "Ha dicho muchas mentiras y luego hay muchos matices", añadía visiblemente molesta. También aprovechaba para responder de forma tajante: "¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie. Si lo ha roto ha sido él. Eso fue hace once años".

Muy enfadada, Ana María Aldón no se ha cortado en su intervención añadiendo lo siguiente: "¿Que te da coraje? ¡Jódete! ¿Qué quieres? Solo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú, que eres un total desconocido para mí y yo para ti, a hablar. Solo te digo que me das pena. Me das mucha pena. Me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo".